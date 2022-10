A fejfájósoknak relaxációval kombinált pszichoterápiát javasolnak

A kínzó fejfájás esetén a legtöbb ember súlyos betegségre gondol, pedig a háttérben legtöbbször személyiségbeli okok állnak. Az aggodalmaskodók és a maximalisták például sokkal hajlamosabbak a fejfájásra – állítja a Mathias Corvinus Collegium kórházakkal együttműködésben folytatott kutatása.

A fejfájás manapság népbetegség, minden második embert érint valamilyen formában, ezért kezdték vizsgálni ennek vonatkozásait – mondta az InfoRádióban a kutatásról Hal Melinda, az MCC Tanuláskutatói Intézetének vezető kutatója. A vizsgálat indoka volt az is, hogy a fejfájás az egyik olyan klasszikus pszichoszomatikus megbetegedés, amelynek akár 90 százaléka nem szervi eredetű, és ezt kevesen tudják a lakosság körében.

Megjegyezte: fejfájásos panaszok esetén természetesen indokolt és kötelező az orvosi kivizsgálás, de általában mégis pszichés természetű, lelki eredetű a fejfájás.

A szakirodalomban is számos kutatás vizsgálta már azt, hogy mely személyiségdimenziók játszhatnak közre abban, ha valakinek gyakran fáj a feje.

"Kutatásunk szerint például a migrénesek esetében egy elég erőteljes negatív érzelmi színezetet látunk, ami nagyon sokszor dühösségben, irritáltságban ölt testet. A migréneseknél emellett perfekcionizmust is tudtunk azonosítani. Mivel mindent szeretnének jól csinálni, és mindent maximálisan, ebben a túlvállaltságban nyilvánvalóan több a hétköznapi stresszhelyzet, amelyekkel sokkal nehezebb így megküzdeni. Vagyis mennyiségi stresszt mérünk igen gyakran a migrénesek esetében, ez okozza magát a fejfájást" – mondta Hal Melinda, és arról is beszélt, hogy vita van még a tudományban arról, vajon mely személyiségdimenziók adottak genetikailag, és melyeken tudunk változtatni. Elmondása szerint minden személyiségdimenzóból fakadó viselkedésen lehetséges változtatni. Ezt azért is fontosnak tartotta kiemelni, mert reménykeltő lehet.

"A kutatásunk abban úttörő, hogy egy olyan személyiség-, illetve temperamentumleltárt hoztunk be a kutatásba, amelyet korábban még fejfájásban nem használtak. Találtunk is igen lényeges összefüggéseket. Például a fejfájás típusain belül is nagyon jelentős az, hogy ki milyen hajlamot örököl. A temperamentumban, a biológiai színezetben, a genetikai háttérben ott van egy rizikó valamilyen pszichopatológia kialakulására. De ez valójában csak egy rizikófaktort jelöl."

A kutatók kidolgoztak egy módszert is a temperamentumazonosítás nyomán történő fejfájáscsökkentésre. Hal Melinda kifejtette: a pszichoterápia rendkívül sokat tud tenni azért, hogy a mélyebb lélektani kérdéseket fel lehessen tárni, és így kiderüljön, hogy az adott temperamentumnak mire van szüksége.

"Kidolgoztunk egy olyan, relaxációs és szimbólumterápián alapuló protokollt, amely egyértelműen, hatékonyan, gyorsan és tartósan tud segíteni a fejfájós klienseknek. Akár 7-8 alkalom alatt jelentős javulást mérünk a fejfájásban. Ez pedig azt jelenti, hogy a kliensnek otthon valójában csak gyakorolnia kell relaxálni, emellett pedig el kell jönnie az üléseinkre, és akkor ott a mélyebb feldolgozást is megtesszük."

Nyitókép: Pixabay