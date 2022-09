Egészséges tiniknél is szívritmuszavart okozhat a szennyezett levegő

Az eredmények aggasztóak: már az egészségügyi határértéken belüli szállópor-szennyezettség is szívritmuszavart alakíthat ki a fiataloknál. Ez az állapot a későbbiekben szívbetegséghez és akár hirtelen szívhalálhoz is vezethet.

A kutatásban az orvosok 300 egészséges amerikai tinédzser szívműködése mellett az általuk belélegzett levegő minőségét is monitorozták 24 órán át. Megállapították, hogy a finom részecskék magasabb koncentrációja a következő két órában megnöveli a szabálytalan szívverés kockázatát – írja a The Guardian.

Sokféle betegséget okozhat ez a szennyezés

Hasonló hatásra már korábban is felfigyeltek felnőttek esetében, gyerekeknél ugyanakkor korábban még nem sikerült kimutatni az összefüggést.

"Legjobb tudomásunk szerint ez az első olyan tanulmány, amely finom részecskés légszennyezés és a szívritmuszavarok közötti összefüggésről számol be egyébként egészséges serdülők körében" – írják a kutatók a Journal of the American Heart Association című folyóiratban.

A gépjárművek kipufogógáza, valamint a feldolgozó- és építőiparban történő égetések a finom részecskék, azaz a 2,5 mikronnál kisebb részecskék egyik fő forrása. Belélegezve ez a típusú szennyeződés mélyen bejut a tüdőbe, sőt az erekbe is, ahol gyulladást okoz. Ez további betegségek kialakulásához vezet.

Kétféle ritmuszavart is rögzítettek a monitorok

Fan He, a Penn State College of Medicine tanulmányának vezető szerzője szerint az eredmények szembetűnőek, mivel az egészséges tizenévesek általában alacsony kockázatúnak számítanak a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából.

A kutatók 322 egészséges tinédzsert vizsgáltak, a résztvevők szívmonitorokat és mobil levegőmintavételi készleteket kaptak, amelyeket 24 órán keresztül magukkal hordtak függetlenül attól, hogy bent vagy kint tartózkodtak-e, illetve hogy ültek vagy mozogtak-e.

A monitorok kétféle ritmuszavart rögzítettek: az egyiket a szív felső kamráinak korai összehúzódása, a másikat az alsó kamrák korai összehúzódása okozza. Bár ritkán kezelik őket, hacsak nem okoznak tüneteket, a korai kamrai összehúzódások növelhetik a szívinfarktus, a sztrók, a szívelégtelenség és a hirtelen szívhalál kockázatát a későbbiekben.

Maszkkal a légszennyezés ellen is lehet védekezni

A kutatás szerint a PM2,5 köbméterenként 10 mikrogrammos növekedése esetén 5 százalékkal nőtt a korai kamrai összehúzódások kockázata az expozíciót követő két órán belül. He szerint riasztó, hogy a hatás még a napi átlagos 17 mikrogramm/köbméter szintnél is megfigyelhető volt.

A magas légszennyezettségű napokon Angliában több száz embert látnak el sürgősségi osztályokon, miután

szívmegállást, agyvérzést vagy asztmás rohamot szenvedtek el.

A finom részecskés légszennyezés a tüdőrák arányát is növeli, mivel olyan szunnyadó mutációkat ébreszt, amelyek a daganatok növekedését indítják el.

A levegőminőség javítása kézenfekvő módszer lenne annak érdekében, hogy kevesebb ilyen eset következzen be, de amíg ez nem történik meg, addig az embereknek kell védekeznie a szennyezés hatásai ellen, például maszk viselésével.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor