Szinte csak nőstények születnek tengeri teknősből - ezért

A homok olyan forróvá vált, hogy szinte kizárólag nőstény teknősök bújnak ki a tojásokból Floridában: az elmúlt négy nyár mindegyike a legmelegebbek közé tartozott a kutatók szerint az amerikai államban, írja a CNN.

"A tudósok, akik a tengeri teknősök kikelését és tojásait vizsgálják, az elmúlt négy évben nem találtak hím tengeri teknősöket, azaz csak nőstény tengeri teknősök keltek ki" - mondta a jelenségről Bette Zirkelbach, akinek Florida Keys-i teknőskórháza 1986 óta működik.

Ez a trend csak egyetlen jele annak, hogy a klímaváltozás milyen drámai hatást gyakorol a Föld ökoszisztémájára:

a változások túl gyorsak ahhoz, hogy a fajok alkalmazkodni legyenek képesek azokhoz.

A lerakott tengeriteknős-tojásokból kikelő kis állatok nemét ugyanis a homok hőmérséklete határozza meg. Zirkelbach szerint Ausztráliában is ugyanezt tapasztalják - szinte kizárólag nőstény példányok kelnek ki.

A Nemzeti Oceanográfiai és Légköri Hivatal (NOAA) is felhívta a figyelmet, hogy a tengeri teknősök és aligátorok neme nem a megtermékenyítés pillanatában dől el, hanem attól függ, milyen hőmérsékletű homokban vannak a tojások. 27,7 fok alatt hím, afölött nőstény lesz belőlük.

"Az évek múlásával a populáció erőteljes csökkenését fogjuk látni, mert

nincs meg a genetikai sokféleség, a hímek és a nőstények megfelelő aránya



a szaporodáshoz" - mondta Melissa Rosales Rodriguez, a Miami Állatkertben nemrég megnyitott teknőskórház egyik állatgondozója.

A két állatkórház a teknősöknél előforduló fibropapillomatosis néven ismert daganatokkal is küzd. Ezek a daganatok más teknősökre is átterjednek, és kezelés nélkül akár halálhoz is vezethetnek. Mivel az éghajlat befolyásolja a teknősök jövőjét és a betegség ennyire elterjedt, Zirkelbach úgy látja, hogy minden teknőst meg kell menteni, és több rehabilitációs központot kell nyitni.

