Itt a következő mutáció, a Centaurus – sosem lesz vége a Covidnak?

A jelenleg Európában is terjedő BA.5 helyét vette át a Centaurus Indiában, így a kutatók azt feltételezik, hogy még annál is fertőzőbb, így valószínűleg máshol is átveszi majd a domináns törzs szerepét. Ez egyelőre csak sejtés, nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat ahhoz, hogy ezt alá lehessen támasztani.

A Holland Közegészségügyi Intézet a héten jelentette be, hogy felfedezték az országban a BA.2.75 variánst. Véleményük szerint a kevés rendelkezésre álló adat ellenére is úgy tűnik, hogy kis változtatásokkal könnyebben meg tudja kerülni a SARS-CoV-2 ellen kiépített védelmet, mint elődei. Ennek ismeretében felmerülhet az aggály, miszerint a korábbi fertőzések vagy az oltások nem nyújtanak megfelelő védelmet ezzel a törzzsel szemben.

Még nem tudják pontosan, mitől terjed így

"Azt látjuk, hogy ez az új variáns kiszorítja az összes, korábban rendkívül fertőzőnek tartott változatot, de még nem tudjuk pontosan, hogy miért válik ennyire dominánssá. Képes lehet megkerülni a korábban kialakult immunitást, vagy lehet, hogy jobban átvihető: ez csak az idő fogja megmondani" – mondta Eleanor Gaunt, az Edinburgh-i Egyetem virológusa a Euronewsnak.

A WHO szerint az omikron alvariánsáról van szó, ezért nem kapott különálló nevet a görög ábécéből, ugyanakkor a Centaurus ragadványnév

egy Twitter-felhasználó posztja után ragadt rá.

A felhasználó önkényesen elnevezte a BA.2.75-öt egy galaxis után.

Nem biztos, hogy aggódni kell miatta

A variáns a magasan átoltott országokban is dinamikusan terjed: ezért gondolják a kutatók, hogy meg tudja kerülni az immunitást.

Ez a tüskefehérjén bekövetkezett nagy számú mutáció eredménye lehet.

A vírus ezen részét ismeri fel szervezetünk, így ha az drasztikusan változik, nem biztos, hogy képes koronavírusként azonosítani a patogént.

Nem biztos ugyanakkor, hogy emiatt aggódnunk kell – már többször bekövetkezett hasonló a pandémia ideje alatt, összességében azonban a halálozások és a kórházi kezelést igénylő súlyosságú fertőzések csökkenő tendenciát mutatnak.

Elanor Gaunt arról is beszélt, hogy anekdotikus történetek szerint az omikron-variánsok képesek nem sokkal egy előző fertőzést követően ismét megfertőzni az embereket: kiemelte, hogy most meglehetősen szabadon kering a koronavírus a világ népességében, sokkal nagyobb esélyünk van elkapni azt, mint egy vagy két éve. Az újrafertőzöttek általában nem is betegszenek meg súlyosan.

"Ez a vírus nem megy sehova, az emberek újra meg újra megfertőződnek vele" – fogalmazott.

Újra és újra elkapjuk majd

Hosszú távú prognózisa a koronavírussal kapcsolatosan az, hogy újra meg újra el fogjuk azt kapni életünk végéig, ezért fontosnak tartja, hogy mindenki oltassa be magát a betegség ellen. Az ismételt fertőzések enyhék, és a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy az emlékeztető oltások segítségével bár nem kapunk garanciát arra, hogy nem fertőződünk meg,

a súlyos megbetegedés elleni védelmünk magas szintű lesz.

"A jelenleg keringő alváltozatok egy kicsit távolabb vannak az őstörzstől, így a vakcinák nem olyan jók az újabb törzsekkel való fertőzés megelőzésében" – mondta Mike Ryan, a WHO sürgősségi igazgatója a héten egy sajtótájékoztatón. Maria Van Kerkhove, a WHO Covid-19 technikai vezetője hozzátette, hogy a BA.5 a legkönnyebben terjedő változat, amelyet eddig láttunk, és figyelmeztetett, hogy a következő változat még az előzőnél is fertőzőbb lesz. A Centaurus megjelenése is meggyőzte ót arról, hogy további hullámok következnek: a biztos védekezést azokkal szemben az oltás jelenti. Az európai helyzet nem túl rózsás

Jelenleg az európai betegek adják a globálisan megfertőződöttek közel felét.

Az intenzív osztályok ugyanakkor nem telnek meg úgy, mint korábbi hullámok során.

A WHO arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy attól, hogy a maszkviselés nem kötelező, még védhetik magukat az eszközzel. Az elmúlt hat hétben megháromszorozódott az esetszám a kontinensen , a kórházban kezeltek száma is megduplázódott.Jelenleg az európai betegek adják a globálisan megfertőződöttek közel felét.Az intenzív osztályok ugyanakkor nem telnek meg úgy, mint korábbi hullámok során.A WHO arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy attól, hogy a maszkviselés nem kötelező, még védhetik magukat az eszközzel.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Andriy Onufriyenko/Getty Images