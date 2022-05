IPhone-tulajdonosok figyelem: fontos változásról döntött az Apple

Az európai uniós nyomás okán Ming-Chi Kuo Apple-elemző Twitter-bejegyzése szerint 2023 végén térhet át az iPad-széria után az iPhone-ok terén is a C-típusú USB-szabványra az Apple. A Lightning-csatlakozó amellett, hogy a Type-C megjelenése előtt kínált gyorstöltést és magasabb adatátviteli rátát, jelentős bevételi forrás a cupertinoiaknak, így a döntés különösen fájhat a cégnek – írja a hwsw.hu.

Az Európai Unió 2020 januári bejelentése válaszút elé állította a gyártót: vagy Type-C-vel kerülnek piacra Európában az elkövetkezendő iPhone-modellek, vagy egységesen vált egész kínálatában a cég az univerzális szabványra. Előzetes elemzések arról számoltak be, hogy port nélküli, kizárólag a MagSafe vezeték nélküli gyorstöltést és adatátvitelt is támogató Apple-szabvánnyal menne tovább az iPhone-sorozat. Ezt azonban az EU februári nyilatkozatai érvénytelenítették, ugyanis 2025-re a vezeték nélküli töltési technológiákat is uniformizálná az unió.

A Macbookok után a 2018-as iPad Pro óta a tabletszegmens is a magasabb töltési és adatátviteli teljesítményű szabványt használja, ezzel a töltőcsatlakozó-szabvány házon belül is egységessé válhat végre az Apple-nél.

