Jöhet a NASA csúcsragadozójának próbája – képek

A NASA Space Launch System (SLS) nevezetű rakétája minden idők legnagyobb teljesítményű hordozóeszköze, a fejlesztése mögötti cél a Holdra való visszatérés, de akár a Marsra való eljutás is – mondta Kiss László csillagász, azt is hozzátéve, hogy a rakétával a külső bolygók – Jupiter, Szaturnusz – felé is küldeni lehet majd nagyobb szondákat anélkül, hogy évek teljenek el. "Ez egyértelműen a jelenkor rakétatechnológiájának a csúcsragadozója” – emelte ki.

Az SLS első, Hold körüli tesztútjára valamikor a nyár folyamán kerül majd sor, a rakétának a kipróbálása pedig április elejére várható, amikor gyakorlatilag 10 másodperccel az indítás előttig végigmennek az egész eljáráson. Kipróbálják a rakétahordozó anyag biztonságos feltöltését és leeresztését, ami 700 gallon, azaz nagyjából 350 ezer liter folyékony hidrogén és folyékony oxigén keverékét jelenti. Fotó: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images Tehát most még csak kigurították a gigantikus – a New York-i Szabadság szobornál is magasabb –, narancsszínű rakétát, két oldalán a segédrakétákkal, tetején az Orion űrhajóval – magyarázta a szakértő. Hozzátette: a SLS a csarnoktól az indító állomásig tartó jó 4 kilométeres utat 11 óra alatt tette meg.

A következő néhány hétben „eljátsszák” azt, mintha elindítanák, amit majd a kilövés előtti pillanatokban megszakítanak. Ha pedig a szakemberek meggyőződtek arról, hogy minden tökéletesen működött, akkor – jelen állás szerint erre júniusnál hamarabb nem kerülhet sor – következhet ember nélkül a Hold körüli tesztút. Ha ez megvolt, akkor válhat komoly tervvé az emberes visszatérés a Holdra, 1972 után talán 2025-ben – tette hozzá az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Fotó: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images Élő adás Kiss László érdeklődésünkre azt is közölte, hogy az SLS – méretei miatt – a Szojuz orosz űrhajók kiváltására nem alkalmas, arra inkább a SpaceX Dragon űrkapaszulái szolgálhatnak megoldással. A Space Launch System a távoli mély űr megközelítésére épült, mert a jelenlegi rakétatechnológiával a Föld körüli pályára már könnyű eljutni, távolabb viszont annál nehezebb, és ha a Mars a cél, ahová fél év az utazás, akkor érezheti az ember, hogy egészen mások a technikai kihívások, mint pusztán „csak” 600 kilométerre – tette hozzá. Fotó: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images

Nyitókép: Aubrey Gemignani/NASA via Getty Images