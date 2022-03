Negyvenkét másodperc alatt kilencvenöt emelet

A világ leggyorsabb liftje a japán Hitachi cég gyártmánya. A csúcstechnológiára szakosodott vállalat a 2016-ban átadott, Kína Kuangcsou városában található üzleti ikertornyok magasabbikába, az 530 méteres CTF Pénzügyi Központ tornyába 95 liftet épített. Ezek közül huszonnyolc emeletes lift (double deck), vagyis két lift egymás tetejére integrálva, melyek főleg a nagyforgalmú üzleti épületekben hasznosak, a többi ultragyors lift, melyek 600 métert tesznek meg egy perc alatt és van két extra-ultragyors berendezés is, melyek ennek duplájával haladnak, vagyis 1260 méter tesznek meg percenként. Vagyis

75,6 km/órás sebességgel fuvarozzák az utasaikat az emeletek között,

de erre a nyaktörő sebességre szükség is lehet a 95 emeletes épületben. Ha valaki a lobbyból a legfelső szintre szeretne eljutni, így mindössze negyvenkét másodpercébe telik az utazás – olvasható a raketa.hu oldalon. Ilyen sebesség eléréséhez persze fel kell gyorsulni a szerkezetnek, ezért a szuperlift hívógombját hiába nyomogatják a várakozók a negyedik emelettől felfelé, onnantól már nem vesz fel utasokat, hanem egyenesen a 95.-re megy.

Ahhoz, hogy kiküszöböljék a gyorsulás okozta technikai és egészségügyi problémákat, a Hitachi szakemberei különleges alkatrészeket építettek be, melyek csökkentik a kabin vibrációját, nyomás kiegyenlítőt, hogy ne duguljon be az utasok füle és speciális, a súrlódás okozta hőnek ellenálló anyagból készült fékrendszert, melyet elektronikus háttérrendszer is segít. A liftek lefelé már „csak” fele olyan gyorsan, 35 km/órás sebességgel ereszkednek és egyenként huszonegy, nem túl megtermett (76 kilós), személy befogadására alkalmasak.

Noha az eszközök már használatban vannak egy ideje, a világrekordot csak 2019 szeptemberében hitelesítette a World Record Academy, ezzel pedig megelőzték a korábbi csúcstartót, a Mitsubishi Electric által tervezett, a Shanghai Towerben működő lifteket, melyek 73,8 km/órával haladtak.