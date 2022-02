Több külföldi út is a felkészülés része - erre számíthatnak a magyar űrhajósok

Lezárult a jelentkezés a HUNOR Magyar Űrhajós Programra. Az első szűrő után százan folytathatják a versenyt - mondta el érdeklődésünkre a projekt vezetője, Zábori Balázs.

Az Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási mérnöke úgy fogalmazott, most kezdődik a valós kiválasztás folyamata.

"Nagyjából négy fázisra bomlik, és a végeredménye az lesz, hogy kiválasztunk két űrhajóst és két tartalékost, aki végül a program kiképző fázisában részt vehet, egyikőjük pedig repülhet is" - tisztázta Zábori Balázs.

A lehetőségre 244 ember jelentkezett, először adminisztratív szűrésen estek át, száz fő tölti ki mostanság az online kérdőívet,

86 férfi és 14 nő.

"Az online kérdőív segítségével nagyjából a felére szűrjük a jelentkezőket, és így mehetünk tovább a következő fázisokra" - mondta.

Ősszel, de legkésőbb karácsonyra kijelölik "azt a két embert", illetve a tartalékosokat, velük kezdődik jövő év január elején a kiképzés, amelyet 2024 elején követ a repülés.

"Egy évre biztosan szükség van, hogy a komplett, teljes kiképzést megkapják,

hiszen az nem csupán az űrhajóssá válásról szól, rengeteg űrhajós eszközt meg kell tanulni kezelni, ezeken keresztül készülnek fel arra a munkára az űrhajósok, amit a Nemzetköz Űrállomáson végezni fognak" - részletezte Zábori Balázs.

A felkészítés helyszíne még egyeztetés alatt van, nagy része várhatóan Magyarországon lesz, de lesz benne egy amerikai út is, mivel egy

amerikai partner biztosítja a feljutást az űrállomásra.

"Az Európai Űrügynökséget is szeretnénk bevonni a folyamatba, ezért képzés Európa különböző országaiban is lesz a feladatokra" - részletezte, hozzátéve, a Nemzetközi Űrállomáson használandó magyar eszközök használatát itthon is meg lehet tanulni.

Nyitókép: 3DSculptor/Getty Images