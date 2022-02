Szigorított a Google a belépésen, már látszik az eredménye

A Google 2021 májusában jelentette be, hogy változtatni fog a Google-fiókba bejelentkezés módján. A gyakorlatban ez azt jelentette: szép lassan azoknál is bekapcsolták a kétfaktoros azonosítást (2FA), akik eddig ezt nem tették meg. Azzal, hogy a belépéshez kell például a felhasználó mobilja is, a cég azt akarta elérni, hogy jóval kevésbé lehessen feltörni a fiókokat.

A keresőcég szerint azon felhasználók között, ahol a 2FA automatikusan engedélyezve volt, 50 százalékkal csökkent a fiókfeltörések száma – írja a hvg.hu. Mindez a cég szerint arra bizonyíték, hogy az „extra” védelmi kör hatékonyan tudja távol tartani a kiberbűnözőket. A vállalat azt nem közölte, szám szerint hány fiókot törtek fel a mért időszak alatt.

A Google eddig több mint 150 millió felhasználónál kapcsolta be a kétlépcsős azonosítást, amit a tervek szerint idén tovább folytatnak.

Nyitókép: Erikona/Getty Images