Megtalálhatták James Cook hajóját – videó

Búvárrégészek 22 éve vizsgálják az ősi hajóroncsokat a Rhode Island-i Newport kikötőjének egy öt négyzetkilométeres területén. A britek ott süllyesztették el szándékosan James Cook HMS Endeavour hajóját az amerikai forradalom idején.

Cook korábban a hajóval a Csendes-óceán déli részén járt felfedező úton, mielőtt Ausztrália keleti partjainál partra szállt volna 1770-ben.

Kevin Sumption, a Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeum vezetője csütörtökön arról tájékoztatta a sajtót Sydney-ben, hogy ausztrál régészek megtalálták az Endeavour roncsát. A kutatók megállapításaikat arra alapozták, hogy egyeztették a maradványok szerkezeti részleteit és alakját az eredeti tervrajzokkal.

„Meg vagyok győződve arról, hogy ez az ausztrál tengeri történelem egyik legfontosabb és legvitatottabb hajójának végső nyughelye” – jelentette ki Sumption.

D.K. Abbass, a Rhode Island-i Tengeri Régészeti Projekt (RIMAP) ügyvezető igazgatója azonban a nyilatkozatot követően közölte, hogy az ő szervezete vezette a Newportban végzett kutatást, és még korai lenne végleges megállapításokat tenni.

„Amit a vizsgált hajótörés helyén látunk, az egybeesik azzal, amit az Endeavourrel kapcsolatban várhatunk, de

olyan vitathatatlan adatokat nem találtunk, amelyek bizonyítanák, hogy az ikonikus hajóról van szó.

Számos megválaszolatlan kérdés van, amely megdöntheti ezt a következtetést. Amikor a tanulmány elkészül, a RIMAP közzéteszi a hiteles jelentést” – fogalmazott Abbass.

Kieran Hosty, az ausztrál múzeum vezetője az ausztrál közmédiában nyilatkozva azt mondta, hogy szerinte kutatócsoportjának szerződése a RIMAP-pal novemberben lejárt, de ezt nem tudta biztosan megerősíteni. Azt azonban hozzátette, hogy olyan tények is meggyőzték csoportját a felfedezés hitelességéről, mint a faanyagok mérete, a hajógerincen talált lyukak, és az, hogy a hajó európai építésű.

Hosty azt is elmondta, hogy minden párbeszédre nyitottak Abbassszal, ha neki kétségei lennének a felfedezéssel kapcsolatban.

Sumption, aki leszögezte, hogy meggyőződése szerint az Endeavourt találták meg, korábban hangsúlyozta, hogy a hajó a felfedezések, a csillagászat és a tudomány szempontjából is fontos szerepet játszott nemcsak Ausztrália, hanem Új-Zéland, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok történetében is.

A hajónak már csak 15 százaléka maradt meg, és a kutatók most arra koncentrálnak, hogyan lehetne a maradványokat megőrizni. Sumption elmondta, hogy a múzeum a Rhode Island-i tengerészeti szakértőkkel, valamint amerikai és ausztrál állami és szövetségi illetékesekkel működik együtt, hogy biztosítsák a helyszínt.

A hajót 1764-ben bocsátották vízre, akkor az Earl of Pembroke nevet viselte. Négy évvel később a brit tengerészetnél az Endeavour nevet kapta, és nekivágott a csendes-óceáni felfedezőútjának. 1768 és 1771 között a Csendes-óceán déli részén hajózott, állítólag azért, hogy Tahitin megörökítse a Vénusz 1769-es átvonulását a Nap előtt. Cook ezután tovább kutatta a „nagy déli földrészt”. Feltérképezte Új-Zéland partvonalát. Első jelentős találkozása az őslakos maorikkal tragikus fordulatot vett, mivel legénysége több maorit megölt. 2019-ben a brit kormány sajnálkozását fejezte ki a gyilkosságok miatt, de teljeskörűen nem kért bocsánatot. SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 16: In this handout image provided by Perth 2011, HMB Endeavour, the replica of Captain James Cook's ship, is farewelled from Sydney Harbour on April 16, 2011 in Sydney, Australia. The ship was farewelled from Sydney to start her circumnavigation of Australia, ending up in Fremantle where she will play a role in the Perth 2011 ISAF Sailing World Championships in December. (Photo by Richard Palfreyman/Perth 2011 via Getty Images)

Cook Ausztrália keleti partvidékét is behajózta, mielőtt 1770-ben brit területnek nyilvánította volna.

Az Endeavourt később eladták, tulajdonosa Lord Sandwich névre keresztelte. 1778-ban a brit hadsereg elsüllyesztette.

Cookot egy évvel később egy újabb csendes-óceáni útja alatt Hawaiin megölték. Az ausztráliai brit kolóniát 1788-ban alapította meg az úgynevezett első flotta, amely 11 hajóval érkezett a kontinensre, a fedélzetén több száz elítélttel.

