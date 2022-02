Jakab Ferenc: jön még rosszabb is az omikron után

Egyelőre még azt sem tudjuk megmondani, hogy elértük-e az omikron-variáns okozta járványhullám csúcsát – jelentette ki a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjában működő virológiai laboratórium vezetője az RTL műsorában. Jakab Ferenc úgy fogalmazott: "Aki biztosra tudja állítani, hogy elértük a járvány csúcsát, és ez már csak lefelé megy, az vagy jós, vagy jósgömböt használ."

A naponta jelentett húszezres regisztrált esetszám még így is jóval kevesebb annál, mint ahány új fertőzött valójában lehet Magyarországon. A virológus szerint az omikron variáns nagyon gyorsan terjed, ugyanakkor jó hír, hogy enyhébb tüneteket okoz, hozzátéve, hogy a betegségek súlyosságát az oltás is enyhíti.

Jakab Ferenc úgy véli, jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat és klinikai tanulmány ahhoz, hogy bizonyítani lehessen, hogy a negyedik oltás mindenkinek szükséges. Idősebbeknek, krónikus betegnek, egészségügyi dolgozóknak ajánlott, egészséges fiataloknak, akik már mindhárom oltásukat megkaptak, nem feltétlenül.

Nemrég azt nyilatkozta, hogy a mostani járvány belépő a következő évtizedek járványos időszakába. Emiatt a kijelentése miatt fenyegető leveleket is kapott. A virolgóus hangsúlyozta, hogy ezt nemcsak ő állítja, sajnos ezt mutatják a nemzetközi trendek. A szakemberek ugyanis azt is vizsgálják, hogy Afrikában, Ázsiában milyen járványgócok vannak, és azt látják, hogy egyre nagyobb intenzitással törnek ki a világban kisebb járványok. Alapos okkal feltételezhető, hogy egyik-másik vírusból akár egy világjárvány is kitörhet.

Bangladesben például kollégái legutóbb egy olyan vírust kergettek, ami cseppfertőzéssel terjed, idegrendszeri megbetegedést okoz és 65 százalékos a halálozási aránya, szemben a most két és fél százalékos koronavírussal.

Nyitókép: Sóki Tamás