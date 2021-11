Alattomos bujkálásba kezdett a koronavírus az idősotthonok mélyén

A koronavírus elsődleges terjedés módja változatlanul a levegőben, aeroszolok útján történő fertőzés, de a felülettisztítás mellőzése is rizikófaktort jelenthet például idősotthonokban, különösen koronavírussal megfertőződött bentlakók ágyának közelében – írja a MedicalXpress.

Egy friss kutatás szerint a fertőzöttek szobáinak 90 százalékában legalább egy felületen kimutatható volt a koronavírus jelenléte. Legjellemzőbben a nővérhívó gombon és a távirányítókon találták meg a koronavírus RNS-ét.

Muszáj fertőtleníteni

Összesen 2000 mintát vettek 104, koronavírusos-fertőzöttnek otthont adó szobából, melyeknek 28 százalékán ki tudták mutatni vírust. Azt nem vizsgálták a kutatók, hogy ez fertőzésre is képes vírusokat jelent-e, ugyanakkor így is figyelmet irányítanak arra, hogy

kiemelt a jelentőségű a felületek fertőtlenítése

koronavírusos beteg közelében.

Megnyugtató megállapítás ugyanakkor, hogy a betegek szobáin kívül nem vagy csak nagyon ritkán volt kimutatható a koronavírus, feltehetően a szigorú protokolloknak köszönhetően. A kutatást a Michigani Egyetem szakemberei végezték 2020 októbere és 2021 januárja között.

A törékeny egészségű idősek oltottként is veszélyben lehetnek

"Az adatok azt mutatják, hogy a koronavírus mindenütt és tartósan jelen van az idősotthonok fertőzött lakóinak szobáiban, illetve rávilágítanak a személyzet és a látogatók szigorú fertőtlenítésének és védelmének folyamatos fontosságára" – mondta Lona Mody, a tanulmány vezető szerzője A mintákat kollégáival négy otthonban gyűjtötte.

Az Amerikai Egyesült Államok koronavírus-áldozatainak harmada idősotthonban élt megbetegedésekor, jellemzően az első hullámban vesztette életét.

Ma, annak dacára, hogy nagyon sok idősotthoni lakó és dolgozó is be van már oltva, nagyon magas a megfertőződés kockázata az oltatlanokra nézve, és a krónikus beteg, nemrég kórházi kezelést kapott és törékeny egészségű oltott idősek is veszélyben vannak.

Sokan betegedhettek meg kórházban

A kutatásban olyan betegek szobáit vizsgálták meg, akik két héten belül teszteltek pozitívat és Covid-részlegen feküdtek lakótársaik egészségének megvédése érdekében. Minden negyedik érintett volt kórházban a megelőző egy hónapban. A betegek több mint fele demens volt, napi szintű segítségre volt szüksége tisztálkodásban vagy evésben. Nagyjából felük csak rövid távra tartózkodott idősotthonban, harmaduk februárra hazament.

Minél önállóbban tudtak mozogni a betegek, minél önellátóbbak voltak, annál nagyobb volt az esélye annak, hogy az olyan felületeken, mint az ágy és a távirányítójuk, a nővérhívó gombok, az ablakpárkányok és az ajtókilincsek, tartósan jelen volt a koronavírus. A Covid-részlegekhez legközelebbi ülőhelyeken, a nővérpultokon és a liftgombokon csak nagyon kevés pozitív mintát találtak.

Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Evanglosz Bugiotisz