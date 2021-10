Erőteljes napkitörés érte el a bolygónkat – lenyűgöző képek

A magyar idő szerint hajnali fél öt körül megérkező geomágneses vihar az ötfokozatú skálán a G2-es besorolást kapta, amely mérsékeltnek számít, ám egy ilyen kategóriájú esemény így is okozhat károkat: magasabb szélességi foknál lévő rendszerekben akár az elektronikai hálózatokban is kiválthat riasztást, esetleg hibát, áramkimaradást.

Emellett a riasztások arról is szóltak, hogy a Föld északi féltekén olyan helyeken is sarki fényt tapasztalhatnak a megfigyelők, ahol egyébként nem általános ez a jelenség: Kanada északi részein, Észak-Angliában és Észak-Írországban, sőt akár New Yorkban is. Ez meg is történt, a képeket lejjebb közöljük (még egy légi fotó is van köztük).

A massive solar flare is due to hit Earth today, authorities are warning - potentially disrupting power grids and bringing the Northern Lights as far south as New York as well as the north of England and Northern Ireland.



Ilyen volt a koronakidobódás

A napkitörés (amely ez három naptevékenység együttes jelenlétét jelenti) egyik jelensége, a koronakidobódás okozta a mostani geomágneses vihart. A Nap külső légkörének kilökődő része okozta napszél nagyobb energiát ad át a földi magnetoszférának – ahogy ezek a részecskék elérik a Föld légkörét, sarki fény keletkezik, ilyenkor a szokásosnál több helyen és erősebben. (Adatok itt.)

We are awaiting the impact of a coronal mass ejection launched by an M1.6 solar flare that took place two days ago.



The impact is expected to occur within the next 12 hours. A moderate G2 (Kp6) geomagnetic storm watch is in effect.



Powerful Earth Facing (M1.6) Cme 10/9/21. Impact to earth on 10/11/21. A (G2) geomagnetic storm will have a powerful impact to earth, impact to Satellites, Power-grids, Internet, communications, volcanic explosions, large earthquakes, and all living things. These will be ongoing

Ilyen volt a sarki fény az adatokban és a látványa egyes helyeken

A Kp-index, vagyis a globális sarkifény-index értékei (0 és 9 közötti skálán). Ha az oszlopok vörösbe fordulnak, az különösen nagy aurora-aktivitást jelent. Amennyiben 6 fölé megy az értéke, a közepes és az alacsonyabb szélességi körökről is van esély a sarki fény megfigyelésére. Forrás: NOAA/mcse.hu

Maine, Egyesült Államok:

Itt olyan erős volt a sarki fény, hogy James Sinko meteorológus a telefonjával ilyen képet készített: Forrás: spaceweathergallery.com

Alberta, Kanada:

Major geomagnetic storm happening over Alberta and perhaps the Northern Hemisphere right now. #yyc #ShareYourWeather #AuroraBorealis

Saskatchewan, Kanada:

Near Saskatoon, Saskatchewan



Edmonton, Kanada:

A sarki fény egy Boeing pilótafülkéjéből:

WOW! Just spoke with the captain on my flight (@united 225) and he shared this photo from the cockpit this evening from his much better camera. What a shot. #AuroraBorealis #NorthernLights #iawx

Intenzív, "táncoló" sarki fény Alaszkából:

Nyitókép: Frank Lang képe egy Canon EOS 6D fényképezőgéppel Kanadából, a kanadai Saskatchewan tartomány legnagyobb városából, Saskatoonból (spaceweathergallery.com)