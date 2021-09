Új, Covid elleni gyógyszer klinikai kutatása indult Magyarországon

„Mivel a járvány folyamatosan terjed és a világ számos pontján a pandémia újabb hullámairól számolnak be, fontos, hogy új lehetőségek után kutassunk, amelyekkel megvédhetjük a vírusnak kitett embereket attól, hogy megbetegedjenek” – mondta Nick Kartsonis, a Merck Research Laboratories vakcinákkal és fertőző betegségekkel kapcsolatos klinikai kutatásokért felelős szenior alelnöke. – „Ha sikerrel járunk,

a molnupiravir fontos, új lehetőséget jelenthet a Covid-19-járvány által a közösségeinkre rótt terhek csökkentésében.”

Más országok mellett Magyarországon önkénteseket vonnak be a vizsgálatba, hazánkban összesen 8 centrumban, 55 személy részvétele várható. Barótfi Szabolcs, az MSD Pharma Hungary Kft. klinikai vizsgálatokért felelős igazgatója elmondta: „Nagy izgalommal tölt el bennünket, hogy magyar önkéntesek és orvosok is részt vehetnek ebben a fontos, nemzetközi kutatásban. A magyarországi szakemberek egy része így első kézből szerezhet tapasztalatot a molnupiravir alkalmazásával kapcsolatban. A vizsgálatban résztvevő személyek beválasztása rövidesen megkezdődik, és a kutatás eredményeit legkorábban a jövő év első felében várjuk.” A molnupiravirról A molnupiravir egy kísérleti szakaszban lévő, szájon át szedhető ribonukleozid analóg, amely gátolja többféle RNS-vírus replikációját, beleértve a Covid-19-fertőzést okozó SARS-CoV-2-ét. A gyógyszermolekula lényegében beépül a vírus RNS-ébe, ahol mutációs folyamatok során a vírus halálát okozza. Jelenleg a molnupiravir biztonságosságát és hatásosságát a korábban indult MOVe-OUT vizsgálat második részében is kutatják, amely egy globális 3. fázisú, randomizált, placebo-kontrollos, kettősvak, több helyszínen végzett vizsgálat. Ez a vizsgálat olyan, nem kórházi kezelés alatt álló, laboratórium által igazolt enyhe vagy közepes fokú Covid-19-fertőzésben érintett felnőtt betegeket követ, akik legalább egy olyan kockázati tényezővel rendelkeznek, ami a betegség rossz kimenetelével fenyeget. A vizsgálat eredményei 2021 második felében várhatóak.

