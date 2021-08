A metánkibocsátás csökkentése nélkül is nagy bajba kerülünk

A szén-dioxid-kibocsátás mérsékelése nem lesz elég ahhoz, hogy meg tudjuk állítani a bolygó felmelegedését, egy másik fontos üvegház hatású gáz, a metán kibocsátását is drasztikusan csökkenteni szükséges szakértők szerint.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) hamarosan nyilvánosságra hozza következő jelentését, amely azt foglalja össze, mit tudunk a klímaváltozásról és arról, hogy változtatják meg az emberek tettei a bolygót. A jelentésben az is szerepelni fog, hogy milyen közel vagyunk a visszafordíthatatlan változások eléréséhez – írja a The Guardian.

Nagyon káros ez a gáz

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, amelyet majd a döntéshozóknak is meg kell fontolniuk, hogy a metánkibocsátás csökkentése is szükséges.

A metán ugyanis a szén-dioxidnál nyolcvanszor nagyobb melegedést okozó potenciállal rendelkezik,

rövidebb időt tölt el ugyanakkor a légkörben, mindössze egy évtizedet, majd szén-dioxiddá alakul.

Durwood Zaelke, az IPCC szakértője szerint talán a metánkibocsátás csökkentése lesz az egyetlen út, amellyel sikerül megelőzni azt, hogy az iparosodás előtti időkhöz képest másfél foknál többel emelkedjen a Föld átlaghőmérséklete. Efölött az időjárási extremitások gyakorisága nő.

"A metánkibocsátás csökkentése a legnagyobb lehetőség a felmelegedés lassítására" – mondta. Zaelke szerint a politikai döntéshozóknak figyelembe kell venniük az IPCC metánra vonatkozó megállapításait az ENSZ novemberi, Glasgow-ban megrendezendő COP26 éghajlat-változási tárgyalásai előtt. "A COP26-on el kell ismerni ezt a problémát, és azt, hogy valamit tennünk kell ez ügyben."

Hűlésre sokáig nem számíthatunk

A metánkibocsátás visszaszorítása ellensúlyozhatja a szén fokozatos kivonásának hatását, ami a COP26 egyik legfontosabb célja, mivel ez a legszennyezőbb fosszilis tüzelőanyag. A szénfelhasználásnak azonban van egy fordított éghajlati hatása: az általa termelt kénrészecskék a napfény egy részének eltérítésével megóvják a Földet a felmelegedéstől. Ennek eredményeképp a szén használatának megszüntetése paradox módon átmeneti melegedést idézhet elő, egészen 2050-ig nem vezet hűléshez ez az intézkedés.

"Az éghajlatváltozás olyan, mint egy maraton – versenyben kell maradnunk. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével a következő tíz évben nem fogunk lehűlést elérni, ezen túlmenően az éghajlatváltozás kezelésére való képességünk olyan súlyosan veszélyeztetve lesz, hogy

nem leszünk képesek tovább futni.

A metán visszaszorítása időt ad nekünk" – fogalmaz Zaelke.

Oroszország a forrás

Műholdas adatok alapján rosszul működtetett orosz olaj- és gázforrások a legnagyobb metánkibocsátók: a gáz kitermelése olyan modern technikákkal is lehetséges, amelyek szinte teljesen kiküszöbölik a véletlenszerű metánkibocsátást. Míg az olyan országok, mint Katar, gondosan ügyelnek a metánra, addig Oroszország, amely a 2015-ös párizsi klímamegállapodásban részt vett, de nem tett nagy erőfeszítéseket a kibocsátás csökkentése érdekében, a leghézagosabb infrastruktúrával rendelkezik.

Zaelke sürgeti a kormányokat, hogy a párizsi megállapodás mellett fontolják meg egy új szerződés kidolgozását, amely a metánra is kiterjedne, és amely előírná az országok számára, hogy jelentősen csökkentsék a gázkibocsátást. Metán a permafroszt olvadása közben is keletkezik, és vannak arra utaló jelek, hogy a szibériai hőhullám növelheti a gáz kibocsátását. A permafroszt olvadásából származó nagymértékű kibocsátás azonban még messze van, míg a mezőgazdaságból és az iparból származó metánkibocsátás már ma is kezelhető.

Nyitókép: Pixabay