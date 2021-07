Egyre többeket érint a koronavírus utáni gombás fertőzés

Az indiai feketegomba-fertőzésekre a múlt hónapban derült fény, most azonban a kutatók arra figyelmeztetnek, másfajta gombás fertőzések is veszélyeztethetik a koronavírus-fertőzésből felépülők életét akár Európában is – írja a The Guardian.

A gombák mindenhol ott vannak, legyen sző vízről, levegőről, talajról vagy akár az emberi bőrről. Az egészséges immunrendszer képes őket legyőzni, de ha betegség, életkor vagy más állapotok legyengítik a szervezetet, az sokkal sérülékenyebbé válik. A koronavírus-járvány kezdeti szakaszában kiderült már. hogy az immunszuppresszív hatású szteroidok segítenek a betegség leküzdésében, amelyek mellé széles spektrumú antibiotikumokat adnak az intenzív osztályokon kezelt betegeknek annak érdekében, hogy a másodlagos fertőzéseket megelőzzék.

A koronavírus legyengítette tüdő, a szteroidok elnyomta immunrendszer és az antibiotikumok miatt jó és rossz baktériumoktól egyaránt megfosztott szervezet nagyon esendővé válik.

Indiában a feketegomba-fertőzés okozta mukormiózis már a pandémia előtt is hetvenszer gyakrabban fordult elő, mint a világon általában: ez a koronavírus ideje alatt csak romlott az új betegség, a nagyon sok kezeletlen diabéteszes érintett és a szabad szteroidhasználat miatt. Potenciálisan halálos gombás fertőzést azonban nemcsak Indiában, de Nagy-Britanniában, az USA-ban, Franciaországban és Pakisztánban is tapasztaltak már súlyos koronavírusos betegeknél.

Veszélyes állapot

19 különböző országokból származó, kórházban kezelt koronavírusos beteg orvosi adatait felvonultató tanulmány metaanalízise szerint a koronavírussal összefüggő tüdőaszpergillózis, egy gombás megbetegedés általános előfordulása 13,5 százalék volt 1421 beteg esetében, 2,5 és 35 százalék közötti tartományban. A széles körben alkalmazott gombaellenes szerek ellenére a fertőzöttek közel fele meghalt.

"Lényegében minél nagyobb a vírus okozta károsodás a tüdőben, annál valószínűbb, hogy gombás fertőzés alakul ki" – mondta Darius Armstrong-James, az Imperial College London légúti gombás megbetegedésekkel foglalkozó klinikai főelőadója. "A gombás fertőzésekkel pedig az a probléma, hogy

sokkal halálosabbak, mint a bakteriális fertőzések.

Nehezen kezelhetők, nehezen diagnosztizálhatók, és sokkal nagyobb a halálozási arányuk." Becslése szerint a tüdőaszpergillózis a Nagy-Britanniában kórházban kezelt kritikus állapotú koronavírusos betegek 10-15 százalékát érintheti.

Nehéz a diagnosztika

Az aszpergillózis diagnosztizálása nehéz, mivel ahhoz a tüdőből történő folyadékmintavétel szükséges, ami Európában és Észak-Amerikában rutinszerű, máshol azonban nem, mondta David Denning, a Manchesteri Egyetem professzora.

"Néhányan nem akarják levenni a folyadékot, mert fennáll a veszélye annak, hogy a koronavírus bekerül a levegőbe az intenzív osztályon, és megfertőzi az eljárást végző embereket. Vonakodnak attól, hogy diagnózist állítsanak fel.

A mukormiózis nagyon látványos, a betegek szörnyen néznek ki, fekete területek vannak az arcukon, elveszítik a szemüket.

Esetükben nagy műtétre van szükség" – tette hozzá.

Nem tudunk minden esetről

Az aszpergillózisos esetek mindezek miatt valószínűleg a jelentettnél jóval nagyobb arányban fordulnak elő: a kórházban kezelt koronavírus-betegeknél jelentkező fertőzések tendenciája elég súlyos ahhoz, hogy indokolja a gombaellenes kezelések megelőző alkalmazását, ahogyan az orvosok az antibiotikumokkal teszik. Az ilyen megközelítés megvalósíthatóságát vizsgáló kutatás jelenleg is folyik.

A mukormiózissal fertőzöttek nagyjából fele meghal – és az aszpergillózis ugyanilyen halálos lehet, különösen a koronavírussal intenzív osztályon kezelt betegeknél. Tom Chiller, a CDC gombás betegségekkel foglalkozó szakértője szerint fontos hangsúlyozni, hogy ezekre a gombás megbetegedésekre oda kell figyelni a koronavírusos betegek esetében.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás