Nejloncsomagolás és műanyag palackok adják az óceánok szemetének többségét

Az óceánokban található műanyagszemét háromnegyede mindössze tíz fajta műanyaghulladékból áll: egyszer használatos műanyagzacskók, műanyagpalackok, ételes dobozok és ételcsomagolások a leggyakrabban a vizekben megtalálható hulladékok a The Guardian cikke szerint. Az első négy leggyakoribb műanyagszemét önmagában kiteszi az ember gyártotta hulladékmennyiség közel felét, a vizekben ezek magas száma annak tudható be, hogy nagyon lassan bomlanak csak le, viszont széles körben használják azokat. Minden idők legnagyobb szabású, az óceánok szennyezettségét vizsgáló felmérése szerint a szennyezést annak forrásánál lehet csak megállítani, be kellene tiltani ezeket az egyszer használatos műanyagokat a vizek megmentésének érdekében.

Ezzel van tele a víz

A kutatók a következő tíz tárgyat teszik felelőssé az óceánokat szennyező hulladék 75 százalékáért:

nejlonzacskó

műanyag palack

ételes dobozok és eldobható evőeszközök

élelmiszerek csomagolására használt műanyagok

szintetikus anyagból készített kötél

halászathoz használatos kellékek

műanyag kupakok és fedelek

ipari csomagolóanyagok

üvegek

italos dobozok.

A kutatók üdvözlik, hogy a hagyományos szívószálakat és fültisztító pálcikákat Európából száműzik, de attól tartanak, ezek elvonják a fókuszt azokról a tárgyakról, amelyek sokkal nagyobb problémákat okoznak.

A partok a legterheltebbek

"Nem lepődtünk meg azon, hogy a szemét 80 százaléka műanyag, de meglepett minket az elvitelre szánt cikkek magas aránya, amiben vizes palackok, italos palackok és konzervdobozok is akadnak bőven. Ez az információ megkönnyíti a döntéshozók számára, hogy ténylegesen tegyenek valamit az óceánba ömlő tengeri szemét csapjának elzárásáért, ahelyett, hogy csak eltakarítanák a szemetet" - mondta Carmen Morales-Caselles, a spanyolországi Cádizi Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője.

A szívószálak és műanyag keverőpálcikák 2,3 százalékáért felelnek a szennyezésnek, míg a szívószálak és nyalókapálcikák 0,16 százalékáért. A kutatók a három centiméternél nagyobb szemétdarabokat vizsgálták, mivel a mikroműanyagok kívül esnek kutatásuk hatáskörén.

A legtöbb szemetet a partvidékek vizeiben és a partvidékek tengerfenekeiben találták.

Nyílt vízen a halászathoz szükséges eszközökből akadt több, ugyanakkor ott jelentősen: az ottani szemétmennyiség feléért felelnek ezek.

Európai feketelista is van

Egy másik kutatás az európai tengerek vizeiben található szennyeződést vizsgálta, és úgy találta, hogy

Törökország és Olaszország mellett Nagy-Britannia felel a legtöbb tengeri szemétért.

Májusban a Greenpeace fedte fel, hogy a Törökországba újrahasznosítani küldött szemetet elégetik vagy magára hagyják, a britek és az amerikaiak pedig több műanyagszemetet termelnek, mint bármely más nemzet a világon.

A kutatók azt ajánlják, egyszerűen egyáltalán ne használjunk eldobható műanyagcsomagolást, ha pedig ez valahol elkerülhetetlen, akkor a gyártónak kell gondoskodnia a megfelelő újrahasznosításról.

Nyitókép: Pixabay