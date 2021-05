Koronavírus-kockázatok: jó hírek a várandósoknak

A tavalyi évben a világ országainak felében fordult elő, hogy a koronavírusos édesanyák újszülöttjeit szeparálták a fertőzés miatti félelem miatt: a korábbi pandémiák során a legfiatalabbak általában komolyabb veszélyeknek voltak kitéve, ami a szeparációt eredményező kórházi gyakorlatokat is szülhette. Nem állt ugyanakkor rendelkezésre információ azzal kapcsolatosan, hogy az új koronavírus is veszélyt jelentene a csecsemőkre: ennek ellenkezőjét bizonyította most be egy közel 90 ezer svédországi születést vizsgáló kutatás, melyről a MedicalXpress számol be.

A kutatók a tavaly március 11. és idén január 31. között megszületett gyermekek adatait elemezték: 2323 édesanya volt várandóssága során koronavírusos, 642 anya pedig a szülés időpontjában is pozitív volt. Az összes újszülöttet, akinek édesanyja a szülés időpontjában fertőzött volt, születése után 12 és 24 órával is teszteltek. Az újszülöttosztályra kerülő babák esetében 48 és 96 életórás korban ismételték meg a teszteket.

Mindössze 21 újszülött, azaz 0,9 százalék kapta el édesanyjától a betegséget,

ugyanakkor azok, akik megbetegedtek, nagyobb eséllyel szorultak légzéstámogatásra és kórházi ápolásra. Ennek oka ugyanakkor lehet az is, hogy a koronavírusos anyák esetében gyakrabban fordult elő koraszülés. Ezt a tényt egyébként a svéd vizsgálat alá is támasztotta: a koronavírusos anyák körében 8,8 százalék volt a koraszülés esélye, az egészségesek körében pedig csak 5,5 százalék.

Az újszülöttek esetleges halála és az anya fertőzöttsége közt nem tudtak kimutatni kapcsolatot: a koronavírus anyától születő gyermekek közül heten haltak meg, de mind negatív koronavírusteszt után, más okból.

Ezek az eredmények azt támasztják alá, hogy felesleges rutinszerűen szeparálni a koronavírusos anyát újszülöttjétől. Nagyon kis esélye van annak, hogy a csecsemő megfertőződik vagy rossz egészségügyi állapotba kerül amiatt, hogy az anya koronavírusos volt a terhesség vagy a szülés idején.

A szoptatás is biztonságos:

a vizsgált esetek 94 százalékában szoptattak az anyák, újszülöttjeik 99 százaléka pedig negatívat tesztelt koronavírusra. A pozitívan tesztelő újszülöttek sem produkáltak tüneteket. Az oltás sem rizikós Nem okoz semmilyen elváltozást a méhlepényben a terhesség alatt felvett koronavírus elleni oltás, állapította meg egy kutatás . A placenta afféle "fekete doboz": ha a terhesség alatt bármi rosszul alakulna, az nyomot hagy benne. Az oltás kapcsán ugyanakkor semmilyen sérülést nem találtak a szülés után vizsgált méhlepényekben. A Moderna vagy a Pfizer oltását vették fel a harmadik trimeszterben azok a nők, akiknél megvizsgálták a placentát.

Nyitókép: Pexels.com