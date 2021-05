Az oltóanyagok keverése több mellékhatáshoz vezet

Az AstraZeneca és a Pfizer koronavírus elleni oltásának egymás után történő adásakor a hidegrázás, a fejfájás és az izomfájdalom tünetei is gyakrabban jelentkeztek, mint akkor, ha mind a két adag ugyanabból a fajtából származott – írja a BBC. A mellékhatások ugyanakkor rövid idő alatt elmúltak, az oltóanyagok biztonságosságával kapcsolatos aggodalmakra nem ad okot a jelenség.

A Com-Cov nevet viselő kutatásba azért vágtak bele 2021 februárjában, hogy kiderülhessen: hosszabb távú védettséget ad-e az, ha különböző oltástípusokat adnak egymást követően. Kíváncsiak voltak a kutatók arra is, így védettebbek lehetnek-e az oltottak az új variánsokkal szemben, és természetesen fontos szempont volt az is, hogy ha a módszer biztonságos, az segítséget jelenthet akkor, ha egyik vagy másik oltóanyagból hiány van, de be kellene adni az emlékeztető oltást.

A kutatást az Oxfordi Egyetem végzi, 830 önkéntest verbuváltak hozzá, akik mindannyian 50 év fölöttiek. Az első eredményeket várhatóan júniusban publikálják majd.

Lázzal kapcsolatosan a kutatók leírták: az AstraZeneca oltásával immunizáltak tizedénél, a Pfizerével oltottak huszadánál fordul elő ez a mellékhatás, viszont azok körében, akik AstraZeneca után kaptak Pfizer-oltást, 34 százalék volt a tünet előfordulása, Pfizer után AstraZenecával oltottak esetében pedig 40 százalék fölötti.

"Ugyanezek a különbségek mutatkoztak meg más tünetek, például a hidegrázás, a fáradtság, a fejfájás, a rossz közérzet és az izomfájdalom esetében is" – mondta Matthew Snape professzor, a vizsgálat vezetője. Véleménye szerint ebből leginkább azt a következtetést lehet levonni, hogy

ne oltsák így egyidejűleg egy kórházi osztály összes dolgozóját,

mert abból másnap sok hiányzás lehet.

Megállapításaik szerint a fáradékonyság előfordulása akkor, ha tisztán Pfizer- vagy AstraZeneca-vakcinát használnak, 50 százalék körüli: keverve ez akár a 80 százalékot is megközelítheti, ha az első adag AstraZeneca, míg a második Pfizer. Fejfájás 30-40 százalék közti arányban érinti a két oltást keverés nélkül kapó embereket, ami 60 százalék fölé nő, ha egymásra oltják a vakcinákat.

A múlt hónapban a Com-Covot bővítették: több mint ezer új önkéntessel már a Moderna és Novavax oltásait is bevonták.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila