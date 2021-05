Kiemelkedően hatékony a Pfizer a vírusmutánsokkal szemben

Két csütörtökön közzétett tanulmány is azt állapította meg, hogy a Pfizer amerikai, és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcina kiemelkedően hatékony a vírus fertőzőbb mutációi ellen is – számolt be róla az amerikai sajtó.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kétdózisú oltás, amelyet az elsők között engedélyeztek sürgősségi használatra, és az egyik leggyakrabban használt az Egyesült Államokban és más országokban, "védelmet nyújthat a koronavírus-járvány új hullámait okozó, fertőzőbb változatok ellen is az egész világon".

Az egyik tanulmányt a New England Journal of Medicine című amerikai egészségügyi hetilapban publikálták, és több mint 200 ezer katari ember adatain alapul. Valamennyiüket a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltották be. A vizsgálatok kimutatták, hogy a kutatásban résztvevők

89,5 százalékos hatékonysággal bizonyultak ellenállónak az először az Egyesült Királyságban azonosított vírusvariánssal szemben.

A szakmai körökben B.1.351 változatnak is nevezett, először Dél-Afrikában azonosított változat ellen pedig 75 százalékos hatékonysági arányt rögzítettek.

A második tanulmány a The Lancet című, holland tulajdonban lévő, de New Yorkban, Londonban és Pekingben is szerkesztőséggel rendelkező orvosi hetilapban jelent meg, és január 24-e és április 3-a között vizsgált, több mint 230 000 koronavírussal fertőzött izraeli lakos adatain alapul. Az izraeli egészségügyi minisztérium és a Pfizer kutatói megállapították, hogy az oltás

körülbelül 95 százalékos hatékonysággal megelőzte a további megbetegedéseket a fertőzőbb változatokkal szemben,

a 16 évesnél idősebb emberek körében. A 85 éves, vagy idősebb embereknél a Pfizer-BioNTech vakcinája 94 százalékos hatékonyságot mutatott a mutációkkal szemben.

A Pfizer-BioNTech kutatói folyamatosan vizsgálják, hogy szükség van-e emlékeztető oltás beadására a koronavírus-fertőzés esetében. A szakemberek úgy gondolják, hogy az esetleges harmadik oltás a már beoltott embereknél nagyobb immunreakciót válthat ki a fertőzőbb variánsokkal szemben.

Nyitókép: MTI/EPA/DPA pool/Christian Charisius