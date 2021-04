Orrspray előzheti meg a koronavírust: magyar származású tudós is dolgozik a szeren

A koronavírus kezelésére alkalmas spray-t egy, a bristoli egyetem kutatóiból álló cég fejlesztette. A Halo Therapeutics azt ígéri, hogy készítményük olyan irányba fogja megváltoztatni a koronavírus tüskefehérjéjét, hogy az már ne legyen képes kapcsolódni az emberi test sejtjeihez. Ami még ígéretesebbé teheti a szert, hogy fejlesztői szerint az eddig ismertté vált összes variánssal szemben működik majd, így a brit, a dél-afrikai és a brazil törzsek okozta megbetegedések kezelésére is használhatják, ha sikerül engedélyeztetni – írja a Sky News.

A kutatók arra jöttek rá, hogy a linolsav nevű szabad zsírsav hatására a koronavírus tüskefehérjéje elveszti kapcsolódóképességét a sejtekhez.

A szer lezárja a tüskefehérjét,

amely így már semmit sem tud kezdeni sejtjeinkkel. Linolsav egyébként található az emberi szervezetben, de maga nem képes termelni azt, étkezéssel tudjuk bevinni szervezetünkbe.

A kutatók korábban felfedezték azt is, hogy szerük a remdesivirrel együttesen alkalmazva képes elnyomni a vírus továbbosztódásának folyamatát. Most kétféle verzióban is tesztelik a szert: orrspray mellett egy, az asztmások által használt inhalátorhoz hasonlító eszköz segítségével juttatják be a tesztben részt vevők szervezetébe.

Christiane Berger-Schaffitzel biokémikus elmondása szerint úgy képzelik,

a szert azok kezdenék el azonnal, otthonukban használni, akik koronavírusos tüneteket érzékelnek magukon, vagy kontaktusba kerülhettek fertőzöttel.

Ezzel a vírust megállíthatják még azelőtt, hogy igazán megbetegedhetnének a szer használói.

Berger Imre, a Max Planck-Bristol Centre for Minimal Biology igazgatója szerint a gyógyszer kifejlesztésével a cél az, hogy minimalizálják a szervezetbe bejutó vírus mennyiségét, és hogy megfékezzék az osztódást.

"Ebben az esetben a vírusnak kitett, esetleg azáltal megfertőzött emberek sem tudnak megbetegedni, mivel a szer megakadályozza, hogy a vírus eljusson a tüdőbe. Az is fontos, hogy ez az alacsony vírustöltöttség azt is megakadályozza, hogy az esetlegesen megfertőzöttek továbbadják a betegséget" – tette hozzá.

A kutatócsoport szerint azért is fontos ilyen alternatívákat találni, mert ha esetleg a vakcinák hatását elkerülő variáns üti fel a fejét, kell, hogy maradjon a kezünkben olyasmi, ami azért sikeresen veszi fel a harcot a koronavírussal.

