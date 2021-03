Döntött az EMA a koronavírus ellen hatékonynak remélt állatgyógyszer ügyében

Novemberben még a NÉBIH is közzétett egy tájékoztatót azért, hogy senki ne vegye be a parazitaellenes állatgyógyszert, mert bár egyes vírusok ellen is hatékony, nem bizonyított a hatásossága a koronavírus ellen, továbbá segédanyagai veszélyesek lehetnek, mérgezést is okozhatnak. Alkalmazását Merkely Béla sem ajánlotta. Több országban is igyekezték megvizsgálni a szer hatékonyságát, és idén februárban a szlovák egészségügyi minisztérium fél éves "próbaidős" engedélyt adott a koronavírus-betegeknél való használatra, és a kórházakon kívül receptre a gyógyszertárakban is engedélyezte. Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet decemberben azt közölte, hogy nem javasolja a szer alkalmazását.

Az uniós gyógyszerhatóság, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is megvizsgálta a szert, és hétfői állásfoglalásában közölte: nem ajánlja azt a Covid-19 kezelésére, kizárólag a szerrel kapcsolatos klinikai vizsgálatokban lehet alkalmazni.

Az EMA megvizsgálta az ivermektinnek a Covid-19 megelőzésére és kezelésére vonatkozó legfrissebb eredményeit, és arra jutott, hogy a rendelkezésre álló adatok nem támasztják alá a szer jól megtervezett klinikai vizsgálatokon kívüli alkalmazását. A koronavírus elleni hatékonyság megállapításához további vizsgálatok szükségesek - írta a MedicalXpress az EMA közlése alapján.

Egyes laborvizsgálatok szerint az ivermektin blokkolhatja a koronavírus replikációját, de csak a most engedélyezettnél sokkal magasabb dózisban, és ezen adagok mérgező hatásait nem lehet kizárni

- közölte még az amszterdami székhelyű uniós gyógyszerhatóság. Hozzátették: az egyes klinikai vizsgálatok eredményei változatosak voltak, némelyekben egyáltalán nem hozott eredményt a koronavírus ellen, másokban kimutattak pozitív hatást. Megjegyezték továbbá, hogy nem érkezett a szerezeethez kérelem a gyógyszer engedélyezésére.

Az ivermektint ajánló Facebook-bejegyzések és cikkek főként Brazíliában, Franciaországban, Dél-Afrikában és Dél-Koreában szaporodtak meg.

Az ivermektinről Az állatgyógyszer a makrociklikus laktonok közé tartozik, és széles spektrumú parazitaellenes hatással rendelkezik. Hatékony a fonálférgekkel (pl. gyomorbélférgek, szívférgek, tüdőférgek) és számos ízeltlábúval (pl. tetvek, bagócsok, rühatkák) szemben. Hatásmechanizmusának lényege, hogy a férgek és ízeltlábúak idegrendszerében gátolja az ingerület-átvitelt, ami a célszervezetek bénulásához, majd pusztulásához vezet. Egyes kutyafajták (collie, sheltie, óangol juhászkutya, ausztrál juhászkutya, németjuhász) egy náluk gyakrabban előforduló génmutáció következtében hajlamosabbak érzékenyebben reagálni erre a hatóanyagra, és a gyógyszer beadását követően súlyos idegrendszeri tüneteket mutathatnak.

Nyitókép: MTI/EPA/NIAID