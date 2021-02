Nem csak a klímaváltozás hozhat extrém időjárást

Futóáramlat és poláris örvény: ha nem hallott még róluk, érdemes lesz a két jelenség nevét megjegyeznie, mivel ezek felelnek a szokatlan, lassan már a hátunk mögött tudható télért. A futóáramlat egy gyorsan áramló, kanyargó levegőáram, mely magasan a Föld felett kavarog, míg a poláris örvény tulajdonképpen egy ciklon: alacsony nyomású és hideg levegőjű terület a Föld északi és déli pólusánál.

Örvény és áramlás

Átlagos teleken a napenergia hiánya következtében a sarkvidékek lehűlnek, a szelek ezeket a hideg területeket veszik körbe. Stabil poláris örvényt alakítanak ki, amely nem engedi a hideget elszökni a hozzá tartozó stabil futóáramlattal együttműködve. Az előző télen mind a poláris örvény, mind a futóáramlat stabilak volt, ami kifejezetten meleg télhez vezetett, sok csapadékkal és széllel.

A futóáramlás viselkedése az elmúlt hetek felmelegedését követően meglehetősen érdekessé vált, ami meggyengítette a poláris örvényt: ez a láncreakció visszahatott a futóáramlatra is, annak szokásos működése felborult. Ennek volt köszönhető az, hogy az évszaknak megfelelő, tipikus időjárás helyett itt is, ott is extremitásokat tapasztalhattunk, írja a Euronews cikke.

Hol meleg, hol hideg az eredmény

A futóáramlat rajzolata Európa felett idén február közepén

Északon a hideg, délen a meleg eloszlása Európa fölött a futóáramlat mentén idén február közepén

Extrém hideg levegő áramlott az Északi-sarkvidékről a közepes szélességi fokú kontinentális régiókba, Európába, Észak-Amerikába és Ázsiába is. Rekordokat döntögető meleg tapasztalható mindezzel párhuzamosan az északi félteke egyes részein is: ez a kettősség a futóáramlat meggyengülésére jellemző. Spanyolország, Portugália és Franciaország ennek köszönhetően ünnepelhetett korai tavaszt, miközben Észak-Európában extrém hideg dúlt, Görögországban egész Athénig mindent hó lepett be, amiből még Afrika egyes részeire és Szaúd-Arábiába is jutott. A futóáramlatban kialakult lévő vad kanyarulatok erős hőmérsékleti kontrasztokat hoztak: a meleg néhol északra tolódott, míg másutt hideg levegő szivárog a déli sarkvidéktől. Futóáramlat az USA fölött: ilyen mélyre hatolhatott a hideg levegő az áramlattól északra az országban

Az extrém időjárási körülmények a futóáramlatban kialakuló zavarok esetén mindig megjelennek: az amerikai fagyos időjárás is ennek a jelenségnek a következménye. Ahogyan az illusztrációnkon is látszik, a hideg szokatlanul déli területekig tudott hatolni, Amerika több területén évtizedek óta nem tapasztaltak ilyen fokú lehűlést.

Mi a felmelegedés szerepe?

Vajon a klímaváltozás felel ezekért a szokatlan jelenségekért? A válasz nem könnyű. A tavalyi meleg, vagy az idei néhol rekordhideg tél lenne inkább a klímaváltozás eredménye? Egyelőre a futóáramlat szerepének megértése sem teljes még. Az biztos, hogy az időjárás szeszélyei az extrém jelenségek kialakulásában eddig is szerepet játszottak, és ez ezután is így alakul majd. A futóáramlatra azonban hat az emberi tevékenység okozta klímaváltozás, ami szárazságokhoz és hőhullámokhoz vezet nyaranta. Az extrém hidegért ugyanakkor nem lehet csak a klímaváltozást felelőssé tenni. Az azonban biztos, hogy az ilyen fagyos napok egyre ritkábban fordulnak elő a Földön. Kanada jégútvonalai is veszélyben

Ahol az 1800-as években még egy ideiglenesen közlekedő vonat súlyát is elbírta a jég, ott most sok helyen meg sem tudták nyitni ezeket az utakat, mert a jégpáncél nem volt eléggé vastag.

Idén sokkal kevesebb jégút működhetett, és ahol egy megnyílt, ott is csak később tudott, mint általában.

Nyitókép: Thanászisz Sztavrakisz