Magyarok dolgoznak a gépen, amely fel fogja törni a rák kódját

Az Oncompass Medicine olyan eszközöket fejleszt, amelyek személyre szabottan segítenek kiválasztani a daganatos betegeknek a leghatásosabb gyógyszereket. A Jövő Unikornisa Díjat elnyerő biotechnológiai cég vezetője, Peták István szerint Magyarország akár egész Európa digitális rákdiagnosztikai központja lehet és technológiájukkal jelenleg többéves előnyben vannak a konkurenciával szemben.

Mi a daganatos betegek terápia tervezésébe hoztunk újdonságot. Egy olyan eszközt fejlesztettünk ki, amely mesterséges intelligencia felhasználásával segít eldönteni az orvosoknak, hogy melyik célzott gyógyszert adják a betegüknek. Ebben egyedülálló a módszer, mert az eddigi szoftverek ezen a területen csak információt gyűjtöttek, de nem tudták elemezni ezeket mesterséges intelligencia segítségével" – mondta Peták István a hirado.hu-nak adott interjúban.

A daganatos betegek kezelése során elvégezhetők összetett molekuláris diagnosztikai vizsgálatok, amelyek egyszerre több rákot okozó génhibát is kimutatnak egy betegnél, és minden egyes génre elérhetőek célzott gyógyszerek. Ezzel a módszerrel ezeket a génhibákat derítik fel, ha egyszerre több génhiba is van, akkor ki kell deríteni, hogy ezek közül melyikre érdemes először gyógyszert adni.

A feltérképezés egy többhetes folyamat, noha a mesterséges intelligencia elemzése egy másodpercnél is kevesebb idő. Ki kell választani az alkalmas szövetmintát, meg kell szervezni a mintavételt, ellenőrizni kell a minta minőségét, le kell folytatni az elemzéseket, és ennek végén tudnak terápiás lehetőségeket javasolni a kezelést irányító orvosnak.

Peták István az interjúban beszél arról is, hogyan jutott el idáig 25 év alatt, és hogy ma már a felnőttkori daganatok esetében 92 százalékban találnak terápiás lehetőséget. A gyermekek esetében 88 százalékban tudtak terápiás lehetőséget találni, ez nemzetközileg is kiemelkedő eredmény.

Jelenleg döntéstámogató eszköz az Oncompass, de ez lehetne az első digitális, előrejelző diagnosztikai eszköz a világon. Több mint húsz hazai onkológiai centrummal van együttműködési megállapodásuk, de az amerikaiak által uralt nemzetközi biotechnológiai piacon is szeretnének megjelenni.

"Európa egyik célja a most általunk elnyert Jövő Unikornisa díjjal, hogy a mostani 12 százalékról 25 százalékra növeljék az európai unikornisok arányát – ezek azok a startupok, amik megkapják a minimum 1 milliárd dolláros értékelést. Véleményem szerint azonban nem csak az a fontos, hogy az innovációban versenyezzünk, hanem a piacon is meg kell tennünk ezt. Fontos, hogy legyen piaca Európában is ezeknek a csúcstechnológiai termékeknek" – mondta Peták István, és beszámolt arról is, hogy elkezdték az egyeztetést arról, hogy az EU rákellenes stratégiájának is részei legyenek. "Informatikai szempontból akár a világban is központtá válhatunk, de európai szinten ez egy abszolút reális cél" – mondta a tervekről.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás