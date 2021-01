Elképesztő ősi lelet került elő útépítés közben

Húszmillió éves megkövült fát találtak útépítés közben a görögországi Leszbosz szigetén. A lelet nem a kora, hanem állapota miatt rendkívüli: nem csak a fa egy darabja maradt épségben, hanem az egész: az ágak, a törzs, a gyökerek, sőt még levelek is. A fát vulkáni hamu konzerválta.

A lelet kiemeléséről a Reuters tett közzé videót.

WATCH: A rare fossilized tree whose branches and roots are still intact after 20 million years was found during roadwork near an ancient forest petrified millions of years ago on the island of Lesbos in Greece pic.twitter.com/VNdgvGlZPa — Reuters (@Reuters) January 30, 2021