Nem maradunk túl sokáig csupán egy-két választható vakcinával

Február elejére egy újabb koronavírus elleni oltóanyagot engedélyezhetnek az Európai Unióban. Emellett március-áprilisra még harminc vakcina érkezhet, ami megkaphatja az engedélyt Falus András immunológus, akadémikus egyetemi tanár szerint.

"A harminc védőoltás a világ minden részéről való, eltérő biotechnológiai megoldásokat alkalmazó cégek által. Ezek mind legalább a harmadik fázisban vannak, vagyis már a hatékonyságukat mérik. Zömmel 70-80 százalék fölött van a hatékonyságuk" – mutatott rá.

Az AstraZeneca közben feltételes forgalomba hozatali engedélyért folyamodott az Európai Gyógyszerügynökséghez, ezt az oltást tehát már január végén engedélyezhetik, de – mint Falus András egyértelműsíti – nem sokkal követi majd a többi gyártó.

"Ez a harminc már a harmadik fázisban van, ezeken kívül van még nyolcvan olyan, amely a második fázisnál tart, vagyis több száz emberen, több korcsoportban vizsgálták.

Március-áprilisra óriási kínálati piac lesz a világon, nagyon sokféle, jól működő, ellenőrzött vakcina áll majd rendelkezésre"

- egyértelműsítette.

Azonban napirenden van a "mutánskérdés" is.

"Az új mutánsok, az angol, a dél-afrikai, a japán mind a tüskefehérjéjét használja fel a sejtjeink megfertőzéséhez. De óriási a valószínűsége, hogy ellenük is hatásos a vakcina. Ismereteim szerint a Pfizer már megvizsgálta a néhány hete feltűnt mutánssal szemben a vakcináját, és eredményesnek találta" – mutatott rá Falus András, aki szerint fontos, hogy a lakosság 60-70 százaléka be legyen oltva, de a vakcinákon kívüli gyógyszerek ugyanúgy segíthetnek a járvány leküzdésében - a vuhani vírus és azok mutációi esetében is.

Nyitókép: Pixabay