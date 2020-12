Több mint ötszáz új fajt írtak le idén, köztük kritikusan veszélyeztettet is

Bár a londoni Natural History Musem zárva van a koronavírus miatti korlátozások részeként, a tudományos munka így sem állt meg az intézményben a CNN beszámolója szerint. Ennek része volt idén 503 új faj a leírása is: a munka során a múzeum gyűjteményében akár száz éve megtalálható állatokról gyűjtött adatokat abból a szempontból vizsgálják, hogy olyan mértékben térnek-e el más, már leírt fajoktól, hogy új fajokként lehessen beszélni azokról.

A leírt fajok közt szerepel a popa lingur, egy mianmari kihunyt vulkán peremén élő majom. Mindössze 200-600 példány él belőle vadon, így felfedezésével párhuzamosan azonnal kritikusan veszélyeztetettnek is nyilvánították, de a tudósok azt remélik, azzal, hogy a faj nevet kapott, sikerül több figyelmet irányítani megvédésére.

"Olyan egyszerű dolgok, mint egy faj elnevezése vagy annak megállapítása, hogy az eltér az addig ismertektől, nagyban növeli a példányok megőrzésének fontosságát" - fogalmazott Ken Norris, a múzeum élettudományi részlegének vezetője.

"Amint tudjuk, hogy új fajról van szó, rögvest prioritássá válik a megvédése" - tette hozzá. Egy popa lingur, a kritikusan veszélyeztetett új majomfaj egyik képviselője

Az új fajok közt tucatnyi kétéltű és hüllő is található, köztük egy borneói címeres gyík, két új békafaj és kilenc új kígyófaj. Az érdekesebb új fajok közt van egy tüdő nélküli féregszalamandra is, amelyet több mint száz éve gyűjtöttek be. A bogarak közt találták a legtöbb új fajt, több mint 170-et, de a méhek és darazsak közt is 70 új fajt írtak le.

A felfedezett új fajok közt van még

51 csigafaj

9 molyfaj

6 százlábúfaj

9 laposféregfaj

és egy lepke.

A kutatók 122 kövületfajt is leírtak, köztük egy páncélos csigát és egy vombatszerű erszényes állatot. Utóbbi 25 millió éve élt a mai Ausztrália területén. A felfedezések közt volt még tíz ásványé is.

Norris szerint a következő években sem csökken majd a leírt új fajok száma: becslések szerint a világ fajainak mintegy húsz százalékát írta le eddig az ember mindössze. Fajok száma 15 millió lehet a Földön élő fajok száma, de csak kétmilliót írtunk le eddig.

A fajok leírása fontos azért, hogy megvédhessük őket, de azért is, mert az orvostudományt is támogathatja egy-egy friss felfedezés.

Az új felfedezések mellett évente több száz faj ki is hal.

Nyitókép: Zilli