Könnyebben terjedhet gyerekek között a vírus brit mutációja

A fertőzés terjedésének gyorsaságára is hatása lehet annak a feltételezésnek, amelyet a brit kormány új és feltörőben levő légzőszervi vírusokkal kapcsolatos tanácsadócsoportja osztott meg a közvéleménnyel. Azt semmi nem sugallja, hogy mindezzel párhuzamosan nagyobb veszélyt is jelentene a gyerekekre a frissen felfedezett vírustörzs, írja a BBC cikke. A gyerekek általában véve hamar túl lesznek a betegségen, de azt, hogy milyen szerepet játszanak ők és az iskolák a koronavírus terjedésében, még vizsgálni kell. Korábban a gyerekeknél csak lassabb terjedést állapítottak meg, ennek oka az lehet, hogy bennük kevesebb ACE2-receptor található.

Wendy Barclay, az Imperial College London és a tanácsadócsoport professzora elmondta: ezzel a gyerekek olyan szereplőkké váltak a vírus terjesztésében, mint amilyenek a felnőttek. Épp annyira képes őket is megfertőzni a SARS-CoV-2, mint a felnőtteket, így többen fertőződhetnek meg. A jelenlegi feltételezések szerint az új vírustörzs terjedései sebessége 50-70 százalékkal gyorsabb, mint az előzőé, ugyanakkor még semmilyen feltételezés nem bizonyított az új mutációval kapcsolatosan.

A feltételezések szerint ez a variáns már novemberben, a lezárások idején terjedt,

a terjedési sebességet megmutató r-szám 1,2 volt,

azaz felívelő állapotban volt a járvány. A vírus egyéb törzseinek r-száma ugyanebben az időszakban 0,8 volt.

A kutatók feltételezése szerint a következő időszakban az iskolák bezárása miatt a fertőzések száma csökkenni fog. Neil Ferguson professzor, a tanácsadócsoport másik tagja szerint az igazi kérdés az, hogy mennyire lehet majd az újévben lazítani a szabályozásokat ahhoz, hogy továbbra is kontroll alatt maradhasson a járvány.

Boris Johnson miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy januárban újranyithatnak az iskolák, viszont az okos megoldás az, ha folyamatosan figyelik a járvány alakulását, ahogyan eddig is tették azt. Tudnivalók erről a mutációról Már az új esetek 70 százalékát az új vírustörzs adja.

A legnagyobb aggodalmat az jelenti, hogy vajon az oltással kapcsolatosan okoz-e valamilyen fennakadást az új mutáció.

Az is kérdéses, hogy a más törzsekkel kapcsolatosan megszerzett immunitásra vaná-e hatása ennek az új törzsnek.

Több országban határzárat vezettek be a mutáció megjelenése kapcsán, illetve az áruszállításban is fennakadásokat okoz a jelenség.

