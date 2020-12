A magyar kutató, akinek főszerepe van a BioNTech vakcinájának kifejlesztésében

Philadelphia központjától félórára, egy külvárosi otthonban él a 65 éves tudósnő, Karikó Katalin, akinek nagy szerepe lehet abban, hogy jövőre megszabadulhatunk maszkjainktól. A szolnoki születésű biokémikus a BioNTech nevű német oltóanyaggyártó vállalat alelnöke. A Pfizerrel közösen létrehozott koronavírus elleni vakcina – a hatóanyagot e hét keddjétől adják be Nagy-Britanniában – az ő felfedezésén (is) alapul. A Magyar Nemzet készített vele interjút.

A beszélgetésből kiderül, hogy Kisújszálláson az általános iskolában a kémia- és biológiatanára nagy hatással volt pályaválasztására, 1973-ban vették fel a szegedi József Attila Tudományegyetem biológus szakára, majd a Szegedi Biológiai Központban kezdett dolgozni, de 1985-ben létszámleépítés miatt elbocsátották, ezután a Temple Egyetemen, Philadelphiában talált munkát.

Zsuzsa lánya játékmackójába varrták a Ladájukért kapott pénzt, úgy vitték át határon, amikor nekivágtak a világnak.

„A Temple után Washingtonba mentem, ott tanultam meg igazán a molekuláris biológiát – mondta Karikó Katalin. – 1989-ben a Pennsylvaniai Egyetemre (UPenn) kerültem, ahol huszonnégy évig kutattam. 1990-ben visszautasították az első mRNS-pályázatomat, de nem csüggedtem. Minden évben, jobban mondva havonta pályáztam, és bár egyre jobbak lettek az eredmények, csak magamat tudtam meggyőzni, hogy folytassam. 1997-ban Drew Weissman immunológus állást kapott a UPennen. HIV elleni vakcinát akart csinálni. DNS-sel próbálkozott, de az nem működött. Én meg eldicsekedtem az mRNS-tudományommal, és elkezdtünk együtt dolgozni.

A szintetizált mRNS-ek meglepetésünkre aktiválták az immunsejteket.

Akkor úgy tűnt, hogy az ilyen mRNS ideális lehet vakcinának, én azonban terápiára akartam használni az mRNS-t, és azt kezdtem el kutatni, hogyan tudnám az immunitását csökkenteni. Végül az mRNS négyféle építőeleméből egyet, az uridint annak módosított változatára, a sejtjeink RNS-ében gyakran előforduló pszeudouridinra cseréltem, és Drew kimutatta, hogy az ilyen mRNS »csendes«, azaz nem aktiválja az immunsejteket. Meglepetésünkre vakcinának is jobb volt az ilyen »csendes« mRNS.

Az egyetem szabadalmaztatta a módszert, amit Karikó–Weissman-technikának neveznek, s ami ma számos Covid-vakcina fejlesztésének alapja.

Az egyik legismertebb szaklapban, az Immunityben jelent meg a cikk. A világ két vezető biotechnológiai cége, a BioNTech és a Moderna szerezte meg a szabadalmi jogot. Egy másik cégtől, mert időközben az egyetem eladta a használati jogot. A német BioNTech 2013-ban állást kínált. Most az 1500 szakembert foglalkoztató cég alelnöke vagyok.”

Karikó Katalin lánya, Francia Zsuzsanna az amerikai evezősválogatott tagja volt, 2012-ben a londoni olimpián aranyérmet nyert a női nyolcassal.

Ma kriminológusként dolgozik.

Karikó Katalin pályája külföldön teljesedett ki, de mint mondja „szerettem Magyarországon élni, boldog voltam otthon. Sokan vágytak akkor külföldre dolgozni, de én nem tartoztam közéjük. Engem akkor a körülmények kényszerítettek erre a lépésre. Persze most visszatekintve úgy gondolom, jó, hogy eljöttem, de azt már sohasem tudhatom meg, hogy hogyan alakult volna az életem, ha maradok. (...) Mindhárman magyar és amerikai állampolgárok is vagyunk. Németországban magyar állampolgárként dolgozom. Mindig volt magyar útlevelünk, és évente hazajárunk. Örülök, hogy magyarnak születtem. Boldog és gondtalan volt a gyermekkorom, a diákéveim. A könnyűzenei élet akkori gazdagsága, a jobbnál jobb hangú énekesek, a szép dalok ma is egy pillanat alatt visszaröpítenek ifjúságomba. Általános iskolás korom óta Zorán és Dusán dala, a Gyémánt és arany volt a himnuszom, amiből erőt merítettem.”

Szakmai kapcsolata is van a magyar tudósokkal: „A Debreceni Egyetem bőrklinikájának vezetője, Reményik Éva professzor felkért, hogy a tanácsaimmal segítsem a munkájukat. A tanácsok mellett küldtünk nekik a DNS-hibák javítására alkalmas enzimet kódoló mRNS-t. A hazai tudomány külföldön is velem van. Az egyik legközelebbi munkatársam Pardi Norbert. Az én édesapám és az ő nagyapja hentesként egy üzletben dolgozott Kisújszálláson. Norbit kisgyerekkora óta ismerem. Most ő irányítja egykori laboromat. Szabó Gábor Tamás kardiológus ugyancsak kisújszállási, Boros Gábor molekuláris biológus pedig tiszteletbeli kisújszállási. A két Gábor a Debreceni Egyetemen végzett, most a BioNTechnél velem dolgoznak.”

Nyitókép: Karikó Katalin férjével és evezős lányával a londoni olimpián – forrás: www.businessinsider.com