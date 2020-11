Egyes kisebbségek tagjait nagyobb számban érinti a vírus

A megállapításokhoz ötven tanulmány anyagát fésülték össze a kutatók, összesen 18,7 millió megfertőződés részleteinek tanulmányozása alapján állt össze a végső analízis. A kutatások közül 42 amerikai és 8 brit volt.

Súlyosabb a betegségük

A végső megállapítások közt szerepel, hogy a kisebbségben élő ázsiai embereknek nagyobb esélyük van arra, hogy intenzív terápiára legyen szükségük, illetve valószínűbb az esetükben az is, hogy nem élik túl a betegséget. A színes bőrűek és a spanyol ajkúak esetében nem volt nagyobb esély megfigyelhető az intenzív terápia szükségességére. Az ásziaiak másfélszer olyan valószínű, hogy elkapják a fertőzést, mint a fehér bőrű emberek, míg a színes bőrűeknek erre még nagyobb, kétszeres az esélye.

A Lancetben közölt kutatási eredmények előzményeiről azt írják: valószínűsíthető volt, hogy egyes kisebbségeket komolyabban veszélyeztet a betegség, mint másokat, azonban arra vonatkozó adatok nem álltak rendelkezésre, hogy ennek oka a megfertőződés nagyobb esélyében vagy a betegség súlyosabb mivoltában rejlik-e.

Hátrányos helyzetben lehetnek

Az eredmények hátterében állhat a Reuters összefoglalója szerint az, hogy az etnikai kisebbségekhez tartozó emberek esetében nagyobb azoknak a rétege, akik a létfontosságú iparágakban dolgoznak, ők pedig nem tudnak otthonaikból munkát végezni. Ennek megfelelően nagyon sok emberrel kerülnek kapcsolatba, vagyis sokkal jobban ki vannak téve a megfertőződésnek. Az is valószínűbb esetükben, hogy társadalmi-gazdasági státuszuk alacsonyabb, így valószínűsíthetően túlzsúfolt otthonokban, vagy másokkal megosztott közös helyiségekkel ellátott komplexumokban laknak.

A rasszizmus is ok

A kutatásban azt is megemlítik, hogy a rasszizmusnak is lehet szerepe a rosszabb mortalitási adatokban a kisebbségekkel kapcsolatosan. Egyéni, kozösségi és intézményi szinten is érintik ezek az egyenlőtlenségek az említett csoportokat, melyek eredményeképpen a kisebbségek nem tudnak ugyanahhoz a kezeléshez hozzájutni, mint a többségi társadalom tagjai. A kutatók szerint tények támasztják alá azt is, hogy a kisebbségek esetében sokszor kisebb az esély arra, hogy valakit akár tünetek észlelésekor teszteljenek, vagy hogy az érintett maga orvoshoz forduljon.

Nyitókép: MTI/EPA/Roman Pilipej