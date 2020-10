Idegenek beszélgetései fognak megjelenni a Facebook-oldalunkon

A Facebook számításai szerint közel 1,8 milliárd olyan felhasználója van, aki havonta valamilyen csoporton belüli eszmecserét folytat, és másodikat is rá akar venni a csatlakozásra, ezért úgy döntött, hogy a Hírfolyamon is megjelentet majd bizonyos csoportbeszélgetéseket – nyilvánosan, azaz olyan bejegyzéseket is láthatunk, amikhez lényegében semmi közünk – írja a hvg.hu.

A felhasználó ezekhez a posztokhoz a csoporthoz való csatlakozás nélkül szólhat majd hozzá, és értesítéseket természetesen így is kaphat, ha újabb komment érkezik. Ha pedig akar, egy gombnyomással a csoport része lehet, de ez sem lesz kötelező.

A változás lényeges következménye, hogy mivel akármilyen csoportok beszélgetései megjelenhetnek a Hírfolyamunkon, az ember azon kaphatja magát, hogy idegenek bejegyzéseit látja.

A Facebook hivatalos kommünikéjében azt írta: a kultúra, a szórakozás, a sport, illetve az életmóddal kapcsolatos bejegyzések azok, amik gyakrabban fel-felbukkanhatnak majd a felhasználók Hírfolyamán. Az újdonságok következő hetekben élesedik.

Nyitókép: Pixabay