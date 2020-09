Szükséghelyzetet hirdettek a bolygó egyik egyedülálló pontján

A brazil kormány hétfőn szükségállapotot hirdetett Mato Grosso do Sul államban a Pantanal térségében pusztító tüzek miatt - derült ki a hivatali közlönyben nyilvánosságra hozott miniszteri rendeletből.

A Pantanal Mato Grosso do Sul és Mato Grosso államok területén helyezkedik el és átnyúlik Bolíviába és Paraguayba is. Tízszer akkora, minta a floridai Everglades mocsárvidék.

A kistermelők számára az égetés a legegyszerűbb és legolcsóbb módszer arra, hogy megtisztítsák és a következő vetéshez előkészítsék a földterületet. Ezek a tüzek azonban gyakran elszabadulnak és hatalmas méretűvé válnak.

A tüzek terjedését elősegíti a rendkívüli szárazság, amely 47 év óta a legsúlyosabb a térségben, ahol a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot. A területen sajtójelentések szerint

A brazil űrkutatási intézet, amelynek műholdjai folyamatosan figyelik a térséget, közölte, szeptember első 12 napjában a pantanali tüzek száma háromszor több volt, mint az előző év azonos időszakában. Január óta vasárnapig bezárólag 14 489 tűzközpontot regisztráltak.

Queimaram o território com a maior diversidade de mamíferos do mundo.



Queimaram a maior área úmida do planeta.



Queimaram o território com maior incidência de onças do mundo.



Queimaram a flora e fauna do Pantanal.



E fizeram tudo isso para transformar o bioma em pasto. pic.twitter.com/crWz8cPhyN — Leandro Barbosa (@Barbosa_Leandro) September 15, 2020