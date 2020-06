Kiemelkedően sok magyarról fog kiderülni, hogy lehetett-e koronavírusos

Mint az Infostart is megírta, az előzetes adatai már megvannak a KSH és a négy magyarországi orvosegyetem országos koronavírus-átfertőzöttségi vizsgálatának, a legfontosabb tény pedig az, hogy a vizsgálat időpontjában nagyon alacsony volt a fertőzöttek arány.

Az adatok feldolgozása és közzététele viszont még folyamatban van - tudatta az InfoRádió Statisztikai percek című műsorában Mag Kornélia, a KSH elnökhelyettese.

"Előzetesen 30-80 ezer közötti fertőzöttre lehetett számítani, lényegi változás ebben nem lesz"

- tette egyértelművé Mag Kornélia, aki nyomatékosította azt is, a felmérés nemzetközi összehasonlításban is nagy népességrészen - nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő (67,7 százalék) részvételi hajlandósággal - készült.

A vizsgálat előzetes eredményei szerint Magyarország átfertőzöttsége 0,6-0,7 százalékos lehet, de mint Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az InfoRádióban korábban elmondta, klinikailag Spanyolország sem sokkal átfertőzöttebb a maga 5 százalékával, 95 százaléknyi ember ugyanis ugyanúgy célpontja maradt a koronavírusnak, hazánkban ez utóbbi szám tehát 99 százalék fölötti.

Ami az adatok pontosságát illeti, Mag Kornélia szerint

épp az alacsony átfertőzöttség okoz nehézséget

abban, hogy minden "össznépi" kérdésre pontos számszaki választ adjanak, vagyis csak a hét statisztikai régió szintjéig lesznek pontos számaik az adatfeldolgozás után, annál szűkebb területi adatokra már túl nagy becslési hibával lehetne információkat adni.

Hasonlóan reprezentatív mérési eredményekhez Magyarországon kívül Szlovénia (46 százalékos részvételi hajlandóság) és Izland jutott (36 százalék) még eddig.

A felmérés további sorsáról Mag Kornélia elmondta, egyrészt

a levett vérből az orvosegyetemek számos további kutatást el fognak végezni, illetve

a kérdőívben szereplő kérdések is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fertőzés és az átfertőzöttség, illetve más, korábbi betegségek, tünetek, az életmódbeli szokások, a kontaktusok száma milyen kapcsolatban lehetnek egymással – ez a további járványhullámokra való felkészülésben is jelentőséggel bír.

Az ősz folyamán pedig ismét elvégzik ezt a felmérést, pontosan azért, hogy folyamatában vizsgálni lehessen a változást - tette hozzá a KSH elnökhelyettese, rámutatva: lesznek egy kisebb, utánkövetéses csoport, amelynek tagjait az első vizsgálatban is tesztelték, de a többi résztvevő újonnan kiválasztott ember lesz. A két felmérés eredményeinek összehasonlítása pedig további következtetések levonására ad lehetőséget.

