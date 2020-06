Több birminghami kutatóintézet tudósai állítják, a SARS-CoV-2 vírus a fertőzött gyerekekben az egyébként igen ritka Kawasaki-szindrómáéhoz hasonló tüneteket idézhet elő – írja a Qubit.

Mint írják, a testszerte az érhálózat gyulladásos tüneteivel járó Kawasaki-betegség normál esetben leginkább 5 éven aluli gyermekeknél fordul elő, náluk is rendkívül ritkán, viszont olyankor nagy bajt okoz. Esetükben a csillapíthatatlanul magas láz, az elesettség, valamint gyakran a szájnyálkahártya elváltozásai, a kötőhártyagyulladás, a kanyarószerű kiütések és a nyaki nyirokcsomók jelentős megduzzadása jelezheti a kórt. Szélsőséges esetben pedig szívinfarktust is okozhat az érintetteknél.

Megugrott a ritka tünetek száma

A Covid-járvány nyomán is jelentősen megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik a fentiekhez hasonló tüneteket produkáltak. Sokan közülük intenzív osztályra kerültek, néhányan meg is haltak. Csakhogy a tömegesen jelentkező új esetek nemcsak azért tűntek atipikusnak, mert túl sok volt belőlük egyszerre, hanem például azért is, mert a betegek életkora is jóval változatosabb volt, mint a „hagyományos” Kawasaki-betegség esetében – olvasható. A Kawasaki-betegségre hasonlító, ám attól számos ponton eltérő tünetegyüttesnek új nevet is adtak: SARS-CoV-2-vel összefüggésben kialakuló gyermekkori multiszisztémás gyulladásos szindróma (PIMS-TS).

Bár az orvosok már az első ilyen esetek megjelenése óta arra gyanakodtak, hogy a Kawasaki-betegségre is jellemző szisztémás gyulladásokhoz hasonló tünetek a Covid-19 szövődményeként jelentkeznek, minderre nem volt semmilyen bizonyíték. A bizonytalanságot azonban fokozta, hogy a tüneteket mutató gyerekek közül sokaknál nem sikerült PCR-tesztekkel kimutatni a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét.

Kellett egy új teszt

A birminghami kutatók éppen ezért újfajta antitest-tesztet fejlesztettek, amellyel nem a vírus jelenlétét, hanem a szervezetben a fertőzés hatására megjelenő ellenanyagok jelenlétét lehet kimutatni. Ezzel azt tudták megállapítani, hogy a súlyos gyulladásos tünetekkel és magas lázzal kórházba került, ám a SARS-CoV-2-re negatív PCR-tesztet produkáló gyerekek áteshettek-e a fertőzésen korábban.

Az érzékenyebb antitest-teszt segítségével kimutatták, hogy a szervezetszerte gyulladásos tüneteket produkáló, magas lázzal kórházba szállított gyerekek kivétel nélkül mind átestek a Covid-betegségen, csak

sokuknál hetekkel, hónapokkal később jelentkeztek

a Kawasaki-kóréhoz hasonló tünetek.

