Történelmi esemény az űrutazásban - elhalasztva

A Crew Dragon űrmissziója mérföldkő az amerikai űrkutatásban, az Egyesült Államok ugyanis 2011 óta nem szállított embereket az űrbe amerikai űrhajóval. Azóta, hogy kilenc évvel ezelőtt, harminc évi szolgálat után kivonták a forgalomból az űrsiklókat, a NASA orosz űrhajókkal szállíttatta űrhajósait a Nemzetközi Űrállomásra (ISS).

A Crew Dragon hordozórakétája már napok óta a kilövőpadon állt. A veterán amerikai űrhajósok, Robert Behnkek és Douglas Hurley stílusosan egy Tesla elektromos autóval érkeztek a kilövőpadhoz, majd pedig egy egyrészes, fekete-fehér színű, elegáns szkafandert viselve, közép-európai idő szerint 22.33-kor indultak volna útnak. Az űrhajójuk pénteken csatlakozott volna az űrállomáshoz.

Elon Musk és Donald Trump amerikai elnök (aki az Air Force One fedélzetén érkezett) is a helyszínen kísérte figyelemmel az eseményeket. Utóbbi ritka eseménynek számít, ugyanis 1998 óta amerikai elnök nem nézte helyszínről az ISS-re induló űrhajósok indulását.

A NASA megbízásából az Elon Musk vállalata által kifejlesztett Crew Dragon az ugyancsak a SpaceX által kifejlesztett Dragon teherszállító űrhajó módosított, emberi utazásra alkalmassá tett változata. A Dragon számtalanszor szállított már rakományt az ISS-re.

A Crew Dragon első, emberek nélküli próbaútja március 2-án volt, az űrhajót a SpaceX Falcon-9-es hordozórakétája állította Föld körüli pályára, az űrhajó automata üzemmódban csatlakozott az ISS-hez.

Ez volt a három élő adás (a cikk lejjebb folytatódik): az első a NASA csatornája, a második a SpaceX-é, a harmadik pedig a Svábhegyi Csillagvizsgáló Facebook-oldalának videója, amelyen az intézet két munkatársa, Szabó Norton és Soós Benjámin közvetítettek.

A Crew Dragon a floridai Kennedy Űrközpont ugyanazon 39A jelzésű platformjáról emelkedik az égbe, amelyről annak idején a Holdra szálló Apollo–11 is elindult.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7 — SpaceX (@SpaceX) May 25, 2020

Íme néhány fotó a személyzet érkezéséről és a beszállóhíd elemeléséről:

Crew access arm retracting from the spacecraft pic.twitter.com/wSn8gJdujN — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Happening Now ? The launch team is strapping astronauts @AstroBehnken and @Astro_Doug into their seats and connecting to Crew Dragon’s systems.



Next, the team will close the spacecraft hatch and begin to exit. Liftoff is scheduled for 4:33 p.m. ET: https://t.co/YeWrpz41EN pic.twitter.com/a8ZWJFizp5 — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 27, 2020

A startig minden rendben ment, ám a fellövés előtt negyed órával lefújták a rossz időjárás miatt. Legközelebb május 30-án, szombaton 21 óra 22 perckor (15:22 EDT, 19:22 UTC) vagy vasárnap 21 óra 00 perckor (15:00 EDT, 19:00 UTC) futhatnak neki újra a folyamatnak.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

"We are not going to launch today."



Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh — NASA (@NASA) May 27, 2020

Nyitókép: YouTube/NASA