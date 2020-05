Hamarosan elkészülnek a mobiltelefonos koronavírus-teszttel

Akár már augusztusban eljuthat a felhasználókhoz az a mobiltelefonhoz is csatlakoztatható szenzor, amely akár egy perc alatt is megmondja, hogy valaki elkapta-e az új koronavírus-fertőzést - írta az Appleinsider alapján a Qubit. Az eszközt eredetileg a zika vírus kimutatására kezdték fejleszteni a Utah-i Egyetemen 2016-ban, most pedig az új koronavírus miatt újratervezték. A fejlesztés befejezéséhez 200 ezer dolláros támogatást kaptak az amerikai Nemzeti Tudományos Alaptól.

Az eszköz előnye, hogy nem szükséges légúti váladékot venni a használatához, elegendő mindössze belefújni, vagy köhögni a telefonhoz Bluetooth-on át csatlakoztatott, az energiát pedig a telefontól a töltőn keresztül szerző szenzorba. A vizsgálat előtt persze meg kell nyitni egy applikációt is, ami az elemzést végzi. Az elemzést követően a mintát megsemmisíti az eszköz, ezért újabb tesztcsík, vagy reagens anyag nélkül használható lenne, akár naponta többször is.

A kutatást vezető professzor, Massood Tabib-Azar szerint emellett a környezet esetleges fertőzöttségét is tesztelhetik majd a felhasználók. A tesztelni kívánt felületről származó mintát elegendő lesz hozzáérinteni a szenzorhoz.

#UofU engineering professor Massood Tabib-Azar is developing a coronavirus sensor about the size of a quarter that works with a cellphone and can detect #COVID19 in 60 seconds.



? https://t.co/RbPO35AaDn pic.twitter.com/8Upo8ihhRk