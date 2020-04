Három nyomós ok, amiért veszélyes most a bajusz és a szakáll

Egyre több ismert és ismeretlen férfi posztolja a közösségi médiában, hogy megszabadult eddig büszkén viselt szakállától vagy bajuszától. Noha még a tudományos vélemények is megoszlanak arról, hogy van-e jelentősége a koronavírus terjedése szempontjából az arcszőrzetnek, a szakemberek több olyan érvet is felsorakoztatnak, amelyek a gyakori borotválkozás mellett érvelnek.

Az egyik leggyakoribb, hogy a cseppfertőzéssel terjedő vírus esetén a beteg ember köhögés vagy tüsszentése után a levegőben repülő vírusos cseppek sokkal könnyebben tapadnak meg az arcszőrzeten. Ez növel a felületet, ahol megkapaszkodhat a vírus, és ezzel nő a kockázat is, hogy utána a saját szakállunkról lélegezzük be a kórokozót. Nemcsak a borotválkozás hasznos, hanem védelmi szempontból az alkoholos arcszesz is a megelőzést szolgálhatja.

A másik érv a borotválkozás mellett, hogy az arcszőrzet még a leghatékonyabb szűrővel ellátott arcmaszkokat is hatástalanítja, mert a szakáll vagy a bajusz miatt nem nem tudnak teljesen az arcra simulni, és téves biztonságérzetet adnak. Már megjelentek olyan rajzok is, amelyek az egyes szakálltípusok alapján megmutatják, melyek jelentenek emiatt veszélyt.

A harmadik érv pedig az, hogy a súlyos eseteknél a lélegeztetőgépet sem lehet alkalmazni bajuszos és szakállas betegeknél, mert a készülék maszkja nem zár teljesen az arcon, elszökik az oxigén, így nem tudják lélegeztetni az ápolt férfit, és emiatt az élete is veszélybe kerül.

Nyitókép: Pixabay