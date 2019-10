Szintet lépett egy mesterséges intelligencia, és ezt egy Rubik-kockán demonstrálták

Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb. Most egy olyan robotkezet irányított, amely megtanította magának, hogyan kell kirakni a Rubik-kockát. Az igazán nagy dolog csak részben az, hogy a mesterséges intelligenciába semmilyen információt nem programoztak a megoldásról és annak alkalmazásáról - írta a hvg.hu.

We've trained an AI system to solve the Rubik's Cube with a human-like robot hand.



This is an unprecedented level of dexterity for a robot, and is hard even for humans to do.



This is an unprecedented level of dexterity for a robot, and is hard even for humans to do.

The system trains in an imperfect simulation and quickly adapts to reality: