Természetes körülmények között is gyakran találkozhatunk a Mycobacterium vaccae talajlakó baktériummal, áldásos hatásait pedig már régóta kutatják, mióta a hetvenes években Ugandában felfedezték. Egereken már ki is próbálták, és azt tapasztalták, kevésbé stresszesek. A Qubiton is fellelhető friss kutatási eredmények most arról tanúskodnak, hogy a miértre is rájöttek.

Christopher Lowry, a Coloradói Egyetem kutatóorvosa 18 éve foglalkozik a baktérium egészségre gyakorolt hatásával. Ez idő alatt rájöttek arra, hogy a tüdőrákos betegek érzelmi állapotán sokat javít, és a stressz csökkentésében is közrejátszik. A csodabaktériummal végzett kísérleteket az amerikai Brain and Behavior Research Foundation az év tíz legjelentősebb felfedezései között emlegette 2016-ban.

Lowry és társai egy 2018-as tanulmányban arról számoltak be, hogy stressznek tették ki a beoltott egereket, és arra jutottak, hogy az oltás után az állatok nem csupán gyengébben reagáltak a stresszre, de a poszttraumás stressz-szindrómát is sikerült megelőzni a baktérium alkalmazásával.

A kutatók ezek után azonosították azt a lipidet, amely ezt a hatást váltotta ki az állatokból, sőt, sikerült szintetikusan is előállítaniuk.

A felfedezés most a gyógyszeriparban hozhat áttörést, hisz elvileg létrehozható a stressz elleni védőoltás.

Lowry szerint ráadásul ez a baktérium még csak a jéghegy csúcsa, ugyanakkor kétkedés is övezi a kutatást, mivel a stresszválasz lekapcsolása akár veszélyes is lehet.

Nyitókép: Mészáros János