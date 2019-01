Új részletek hóemberalakú kisbolygóról

A kisbolygót forgás közben mutató első "mozi" azon felvételek alapján készült, amelyeket a New Horizons LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) nevű műszere készített szilveszterkor és újév napján, amikor az űrszonda óriási sebességgel mintegy 3540 kilométerre megközelítette az ember általa valaha is vizsgált legtávolabbi égitestet.

