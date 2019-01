Elon Musk bemutatta a Csillaghajót - fotó

2017 júniusában írtunk arról, hogy Elon Musk a New Space folyóiratban részletesen is közzétette, miként képzeli a Mars kolonizációját. A vörös bolygó betelepítésének víziója az újrahasználható rakéta és űrhajó kombinációján alapul, amelyet Musk bolygóközi közlekedési rendszernek (Interplanetary Transport System, ITS) nevezett.

2017 szeptemberében pedig arról beszélt, hogy mi is az a BFR, vagyis a Big Fucking Rocket, amivel a bolygóközi utazás megvalósítható lenne. Ezt a nevet cserélte le később a Starship-re (Csillaghajó). A Csillaghajóról már eddig is osztott meg néhány fantáziaképet, a fejlesztések során azonban most először valódi fotót is közzétett róla a Twitteren - szúrta ki a hvg.hu.

Twitter / Elon Musk

A jármű Elon Musk bejelentése szerint készen áll tesztelésre. Az űreszköz kapcsán azt is megjegyezte, azért néz ki így, mert ez egy VTOL (vagyis a függőleges fel- és leszállás) teszteléséhez készült, a végső változat magasabb és karcsúbb is lesz, és kevésbé lesz ilyen "ráncos" hatása.

A Csillaghajó "újrahasznosítható" lenne, éa Holdra és a Marsra is lehetne vele közlekedni. A tervek szerint Mezava Juszaku japán milliárdos lesz az első, aki 2023-ban Hold körüli utazásra indul a Starshippel.