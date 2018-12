Egy karambol felelős az Uránusz furcsaságáért

Az Uránusz a Naprendszer egyetlen bolygója, amelynek igen nagy, 90 százalékhoz közeli a tengerferdesége, csillagászok szerint hogy ez egy korai bolygóméretű objektummal való ütközés során jöhetett létre több milliárd évvel ezelőtt.

Brit csillagászok úgy vélik, tudják, hogyan jött létre ez a tengelyferdeség: a Naprendszer hetedik bolygója legalább kétszer ütközött egy földméretű hatalmas kőzettel.

