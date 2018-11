Végső álomba szenderült a NASA egyik szeme

Véget ért a Kepler űrtávcső küldetése, miután kilenc évnyi működés után október végén elfogyott az üzemanyaga így a NASA legsikeresebb űrtávcsöve nem üzemel tovább.

Az utolsó üzenetet november 15-én, a névadó csillagász, Johannes Kepler halálának 388. évfordulóján, küldte el neki az amerikai űrhivatal. Lekapcsolták a rádióadóvevőit, de mivel a Kepler lassan forog, figyelemmel kísérték, hogy valóban sikerült-e kikapcsolni.

Az űreszköz most egy Nap körüli pályán kering, mintegy 151 millió kilométerre a Földtől.

Canberra DSS43 had the honour of transmitting the "good night sequence" and see the @NASAKepler transmitter wink out for the last time. The photo was taken of our controlling workstation. Thanks for the memories Kepler.? pic.twitter.com/1RB4SlerXu