A mai napig sok tévhit kering a kullancsokról

Minden ötödik brit szerint a kullancsok kizárólag az állatokra veszélyesek, holott ezek az élősködők az emberek egészségét is nagyban veszélyeztethetik – derült ki az MSD Animal Health kutatásából. A kelet-közép-európai kisállattartók ennél jóval tudatosabbak: a válaszadók 99 százaléka tudja, hogy ezek a paraziták az emberre is ártalmasak, és a védekezési módszerek szempontjából is jóval felkészültebbek.

A szakértők hangsúlyozzák: bár a gazdik egyre tájékozottabbak, a prevenció mértékén továbbra is javítanunk kell. A felmérés kelet-közép-európai válaszadóinak több mint 99 százaléka tudja, hogy a kullancsok olyan, emberre is veszélyes betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kór, a brit válaszadók közel harmada még csak nem is hallott erről a veszélyről. A britek jelentős része, mintegy 20 százaléka úgy gondolja, hogy ezek az élősködők semmilyen betegséget sem adnak tovább, mások olyan tévhiteket kötnek hozzá, mint a kolera (9 százalék), a gonorrhoea (5 százalék) vagy a kanyaró (3 százalék). A keleti és a nyugati régió lakosai az erdős, fás, bokros területeket jelölték meg a kullancsok fő lelőhelyeként. A magyar, cseh és lengyel válaszadóknak azonban pusztán 5 százaléka tud arról, hogy kullancsokkal nemcsak az anyatermészetben, hanem a saját kertünkben is találkozhatunk, míg a britek fele tisztában volt ezzel az információval. Ugyanakkor a britek közül csak minden ötödik válaszadó tudja, hogy városok zöld területei is problémát jelenthetnek, a mi régiónkban pedig gyakorlatilag senki sem tartja ezt valós problémának. „Ez a kutatás rávilágított: habár az európai kisállattulajdonosok egyre jártasabbak a témában, a parazitákkal kapcsolatos tévhitek még mindig elterjedtek. A tudáshiány akkor is megmutatkozik, amikor szóba kerül a kullancsok aktivitási ideje: a tulajdonosok nagy része biztos abban, hogy csakis nyáron kell a kullancscsípésre ügyelniük. Ezzel szemben a tavaszi és kora őszi időszakok még veszélyesebbek, ráadásul a klímaváltozásnak köszönhetően a kullancsok egész évben támadhatnak a régióban. Kelet-Európa ebből a szempontból különösen veszélyeztetett, hiszen a kullancsfertőzöttség itt jóval magasabb, mint Nagy-Britanniában” – hangsúlyozta Michał Ceregrzyn, az MSD AH technikai igazgatója. Mit kell tenni, ha kullancs csípi meg a kisállatot? A válaszadók többsége – Európa-szerte – megfelelő tudással rendelkezett arról, mi a teendő, ha kisállatukat megcsípi egy kullancs: fel kell jegyezni a csípés idejét, figyelemmel kísérni, hogy jelentkeznek-e betegségre utaló tünetek és konzultálni egy állatorvossal. A brit válaszadók 20 százaléka egyáltalán nem használ kullancs elleni termékeket, 50 százalékuk pedig különösebb megfigyelés nélkül csak eltávolítja a parazitát a kisállat testéből. A magyar, cseh és lengyel tulajdonosok tisztában vannak a hatékony, tudományosan megalapozott védekezési és megelőzési módszerekkel. Szerencsére a házi, kétes hatékonyságú kullancsellenes gyógymódok nem kifejezetten népszerűek: a válaszadók elenyésző része mondta, hogy citromlével vagy más háztartási eszköz segítségével gyógyítaná az állatát. „Mivel a kullancsok az emberekre és az állatokra is egyaránt veszélyes betegségeket terjesztenek, egyre fontosabbak a hatékony parazitaellenes termékek. A védelem és a megelőzés egész évben fontos: kedvenceinket tizenkét hónapon át védenünk kell a leghatékonyabb készítményekkel.” – tette hozzá a szakértő.