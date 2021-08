Elkezdődött a paralimpia, magyar éremesély rögtön a szerdai napon

A viadalon a menekültek csapatával együtt 163 küldöttség rekordnak számító 4403 - 2550 férfi és 1853 női - versenyzője küzd 22 sportágban. Az előző csúcsot a riói paralimpia tartotta 4328 sportolóval. A női résztvevők száma is rekord, az öt ével ezelőtti 1671-et meghaladva. A különböző sérültségi kategóriák miatt Tokióban 539 számban tartanak majd eredményhirdetést. A magyar színeket 37 versenyző, illetve egy ugyancsak sportolói státusban lévő kerékpáros kísérő, azaz guide képviseli.

A közönség számára zárt kapus, helyi idő szerint kedd esti, a hagyományokhoz hűen színes műsor tűzijátékkal kezdődött, köszöntötték a díszpáholyba érkező Naruhito császárt, illetve Andrew Parsonst, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) elnökét, majd a stadion küzdőterére hozták és a központi emelvényen felvonták a japán lobogót. A folytatásban hagyományos karakuri előadás következett, azután pedig elkezdődött a sportolók parádéja. Elsőként a menekültek alakulata, utolsóként a házigazdák együttese - amely 254 fővel a legnépesebb - jött be az Olimpiai Stadion küzdőterére.

A magyar küldöttség a 112. volt, a zászlót a hatodik paralimpiáján szereplő kerekesszékes vívó, Dani Gyöngyi vitte. Mögötte a sportolói küldöttségből az erőemelő Sédric Roussel Watchou, az atléta Biacsi Bernadett és Biacsi Ilona, Ekler Luca, Szöllősi István, az úszó Illés Fanni és az íjász Gáspár Tamás érkezett. Bevonul a magyar küldöttség a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói paralimpiai játékok nyitóünnepségére az Olimpiai Stadionban 2021. augusztus 24-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A tokiói szervezők a nyitó ünnepséget a "Szárnyaink vannak" (We have wings) mottó köré álmodta meg, melynek üzenete: "Az életben nem mindig van hátszelünk, néha hiába próbálunk haladni, nem jutunk messzire, nem látjuk merre tartunk és nem értjük a környezetünket, ezért megállunk és magunkba fordulunk. Olyan ez mintha, szembeszélbe kerülnénk, de a paralimpikonok tudják, mindegy merről fúj a szél, be lehet fogni, hogy előre haladjunk, tudják, hogy ha elég bátrak és kiterjesztik szárnyaikat, hihetetlen magasságokba juthatnak. És most, amikor majd a versenyzők nagyszerű teljesítményeket nyújtanak, mi, nézők is felfedezhetjük, hogy nekünk is vannak szárnyaink". Mindezt egy kis egyszárnyú repülő történetével mesélték el két részletben, a hivatalos beszédek előtt és azokat követően.

A játékokat a császár nyitotta meg.

A program végén - az eskütételeket követően - a paralimpiai fáklya is megérkezett az arénába, a lángot három paralimpikon, Kamidzsi Jui, Ucsida Sunszuke és Moriszaki Karin gyújtotta meg, azután tűzijátékkal ért véget a csaknem háromórás megnyitó.

Magyar éremesélyekkel kezdődnek meg szerdán a versenyek

Vívásban a kardozók küzdelmeire kerül sor mindkét sérültségi kategóriában a férfiaknál és a nőknél is. Osváth Richárd, Hajmási Éva és Veres Amarilla (A), valamint Mező Boglárka és Tarjányi István (B) vív majd az első napon, és közülük többen reménykedhetnek abban, hogy akár az első három között is végezhetnek. Legutóbb, Rióban Osváth Richárd ebben a fegyvernemben ezüstöt nyert.

Úszásban három magyar szerepel szerdán, Adámi Zsanett (S2) 100 méter háton, Payer Kata és Konkoly Zsófia (S9) 400 méter gyorson, utóbbi a komolyabb reményekkel.

Kerékpárban a látássérült Ocelka Róbert - kísérőjével, azaz guide-jával együtt - a 4000 méteres üldözéses versenyben indul az izui velodrómban, míg az asztaliteniszezők a csoportszakaszt kezdik meg egyesben.

Nyitókép: Twitter/Paralympic Games