Paralimpia: tizenöt magyar érmet vár az elnök

Legalább tizenöt érmet, benne három-öt aranyat vár a Tokióban versenyző csapattól Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke.

A felkészülésről, a várakozásokról, a Covid-helyzet okozta nehézségekről nyilatkozva még az elutazás előtt elmondta, hogy nemzetközi összevetésben közepes méretű, de erős a magyar csapat, amellyel szemben komolyak az elvárások a helyezések és az érmek tekintetében.

"Harminchét sportolónk és Nagy Gergely személyében egy guide-unk van, aki szintén sportolói státusban van, tehát összesen harmincnyolcan szerepelnek Tokióban – utalt arra, hogy Ocelka Róbert látássérült kerékpárost Nagy Gergely segíti a versenyében. – Őszinte leszek, azt gondoltam, hogy ennél egy picit többet el tudunk érni." Hozzátéve, hogy bár sok minden történt az elmúlt időszakban, ő nem akar mindent a járványra, a vírusra, a versenynélküliségre fogni.

"Büszke vagyok erre, jól is állunk, nincsen baj, de azt hittem, hogy talán ennél egy picit többen leszünk. De majd pótoljuk az eredményességgel" – ígérte.

A magyarok tíz sportágban, asztaliteniszben, atlétikában, erőemelésben, íjászatban, kajak-kenuban, kerekesszékes vívásban, kerékpárban, sportlövészetben, triatlonban és úszásban lesznek érdekeltek.

Az olimpia és vele együtt a paralimpia egyéves elhalasztását illetően úgy fogalmazott, szerinte ez alapvetően kétféleképpen okozott nehézséget.

"Egyrészt nem voltak versenyek, ezért nem tudtuk felmérni, mi van a vetélytársakkal. Nemcsak nemzetközi, hanem hazai versenyek sem voltak a világ legtöbb országában, ahonnan azért eredményeket lehetett volna látni. Így egy kicsit vakrepülés, hogy pontosan mit is tudnak az ellenfelek, a vetélytársak. Ezt láttuk az olimpián is, hogy egy csomó sportágban nem lehetett tudni, egészen pontosan mi is a helyzet. A másik, ami szerintem megnehezíti a dolgot, az az, hogy

a nemzetközi doppingellenőrzések korábban megszokott rendszerének a hatékonysága sérült.

Nem lehetett annyi helyre utazni a doppingellenőröknek, nem lehetett annyi mintát venni. Én kicsit félek, hogy ez olyan dolgokra is sarkall sportolókat, amikre nem kellene" – mondta.

Mint fogalmazott, ezek nehezítő körülmények, de nem akar ráfogni semmit ezekre, csak jelezte, hogy most ilyen környezetben kell versenyezni.

"Ezzel együtt is azt gondolom, hogy nekünk meg kell ragadni a csapat szintjén azon a magasságon, ahol Rióban voltunk legalább, vagy azon túl kell lépni" – hangoztatta, majd számszerűsítve kijelentette: "tizenöt plusz éremmel, tehát

tizenöt vagy afölötti éremszámmal és ebben három-öt arannyal" lenne elégedett.

A győzelemre, kiemelkedő eredmény elérésére leginkább esélyesek között

Kiss Péter Pált (kajak),

Illés Fannit (úszás),

Szvitacs Alexát (asztalitenisz) és

Ekler Lucát (atlétika) említette, továbbá

a vívókat csapatban és

Osváth Richárdot,

Krajnyák Zsuzsannát,

Hajmási Évát és

Veres Amarillát egyéniben is.

"A vívást ismerjük, tudjuk, hogy milyen. Ott lehet őrületes sikersorozatunk meg lehetnek pechjeink, rosszabb napjaink. De mondom még egyszer, tizenöt érem és közte három-öt arany, ez az, ami a kockás papíron kiszámolható realitás" – hangsúlyozta az MPB elnöke.

A magyar csapat a legutóbbi paralimpiáról egy arannyal, valamint nyolc ezüsttel és kilenc bronzzal tért haza Rio de Janeiróból.

A tokiói helyzetet, a várható nehézségeket illetően Szabó László kijelentette: teljesen képben voltak már itthon is, folyamatos volt az egyeztetés a szervezőkkel, a csapatiroda pedig egy héttel a játékok kezdete előtt kiutazott, hogy mindenről pontos információval rendelkezzen.

"Elég szigorú feltételekre számítunk, és nagyon fegyelmezett csapatunk lesz. Egyetlen feltételt sem fogunk megszegni vagy áthágni" – szögezte le az MPB vezetője, hozzátéve ugyanakkor, hogy fogyatékos emberek tekintetében a járványügyi szabályok betartása még nehezebb, mint az épek esetében.

"Gondoljunk bele abba – mondta Szabó László –, egy látássérült ember nem maga dönti el, hogy kivel találkozik vagy kivel nem. Egy kerekesszékes ember nem feltétlenül dönti el, hogy ő egy helyre be tud-e menni vagy nem, vagy mi várja őt ott, ahova bemegy. Tehát itt nagyon gondosnak kell lenni, igyekszünk mi azok lenni, és nagyon bízunk abban, hogy a helyi szervezés is az lesz."

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán