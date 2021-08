Szabó Gabriella nagyon várta már Tótka Sándor döntőjét, hiszen – mint fogalmazott – egész évben parádés volt, amit csinált, nagyon jó állapotban volt fejben is, és a versenyző maga is már nagyon várt a lehetőségre, hogy végre megmutassa magát egyéniben.

London és Rio háromszoros olimpiai bajnoka egyetért azzal a véleménnyel, hogy Tótka Sándor győzelméhez elképesztő rajtja is nagyban hozzájárult, ugyanakkor minden elismerése Csizmadia Kolosnak is, aki a negyedik helyen végzett ugyanebben a számban. "Gyönyörű lett volna, ha érmet szerez, de így is csodálatos, amit csinált, tökéletes pályát ment, és csak erre kell visszaemlékezni" – fogalmazott Szabó Gabriella.

„Valami emberfeletti, hogy ők ketten ilyen szorosan itt voltak az olimpiai mezőny legelején.”

Óriási dolognak tartja azt is, hogy Tótka Sándor azt követően tovább tudott menni, hogy a riói olimpián Molnár Péterrel 200 párosban épp csak lecsúsztak a dobogóról úgy, hogy csak az utolsó hetekben tudtak együtt készülni, hiszen a korábbi döntés értelmében nem is ők utazhattak volna az olimpiára.

„Az élettől egy nagy pofon volt, ahogyan oda ők világbajnokként kijutottak,

majd egy hajszállal lemaradtak az éremről.” Mondhatni, hogy az élet kárpótolta Tótka Sándort mindezért" – tette hozzá.

Mint ismert, a női kajak egyesben 500 méteren Kozák Danuta a negyedik, Csipes Tamara pedig a második lett, az élen az új-zélandi Lisa Carrington végzett – bő hat tized másodperces előnnyel. Ugyanakkor a Honvéd versenyzője egyáltalán nem tűnt szomorúnak, azt nyilatkozva, hogy ez volt élete talán legjobb pályája. Szabó Gabriella ezzel kapcsolatban megjegyezte, nagyon szereti Csipes Tamarában, hogy reálisan látja, hogy óriási dolog, amit véghez vitt egyesben Tokióban.

„Legyőzte a legnagyobb mumusát,

Dana mellett fölnőni… nagyon demoralizáló, hogy bármi történt, évről évre rendre kikapott itthon, és az augusztusi formájukat soha nem tudták összemérni nemzetközi mezőnyben”

– fogalmazott Szabó Gabriella, azzal kiegészítve, hogy természetesen Kozák Danutáért is megszakad a szíve, hiszen nála többet senki nem tett az olimpiai éremért, ami most sajnos elúszott. Ezért reméli, hogy a korábbi öt olimpiai aranyérmére fog gondolni, mielőtt rámennek a négyes futamra, és mindent meg fog tenni a hatodik elsőségért. Visszakanyarodva Csipes Tamarára, megismételte, gyönyörű, amit a csütörtöki versenyen, illetve már amit a középfutamban is csinált, így számára az ezüstérem inkább egy fehér arany.

Szabó Gabriella mások mellett arra is kitért, hogy az ötszörös olimpiai aranyérmes Kozák Danuta és a mostani győzelmével ugyancsak ötszörös olimpiai győztes Lisa Carrington között a női kajaknégyes jelentheti majd a döntő párharcot, hogy melyikük lesz a hatszoros olimpiai bajnok, tehát az új-zélandi és a magyar egységet várja az élre.

„Nagyon bízom a másik három lányban, hogy át fogják segíteni Danát ezen a mélyponton, mert most biztos, hogy a medence legalján ül,

de azt kívánom, hogy nyúljanak a hóna alá, rázzák föl és csinálják meg egymásért a hatodik olimpiai aranyat.”

A háromszoros olimpiai bajnok kajakozó elismerte, hogy közte és Kozák Danuta között különlegesebb kapcsolat volt, mint esetleg a mostani csapattársaival, hiszen ők ketten edzésről edzésre, egész kislány koruktól kedve egymásért (is) dolgoztak. És

lehet, hogy a mostani csapattársakkal nincs meg az az extra barátság, hanem csak egy jó munkatársi viszony van,

azonban egy olyan célért mennek,

„És nagyon szeretnénk, hogy ha lenne női aranyérme Magyarországnak” – zárta szavait.

