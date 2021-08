Kerékpársport - Vas Kata Blanka olimpiai negyedik helye megnyithatja a pénzcsapokat

A tokiói olimpia egyik kellemes meglepetése volt múlt héten Vas Kata Blanka negyedik helyezése. A 19 éves bringás a hegyikerékpárosok között szerepelt bravúrosan, hiszen az első körben elcsúszott egy kanyarban és így a tizedik helyről zárkózott fel.

A szponzori bevételek növekedhetnek a sikeres szereplésnek köszönhetően - így látja a Magyar Kerékpáros Szövetség főtitkára, Vizer Barnabás, aki az InfoRádióval osztotta meg gondolatait az ügyben.

"Vas Kata Blankának az olimpiai negyedik helye reményeink szerint meghozza azt az áttörést támogatói, szponzori vonalon is, amit már régóta vártunk. Magyarország olimpiacentrikus ország, itt sokkal nagyobb hírértéke van a sikernek, talán nagyobb figyelem tud irányulni a kerékpársportra is" - részletezte Vizer Barnabás, aki szerint bizonyára több versenyző is lesz most a bringázóknál.

A 19 éves magyar tehetség áprilisban egy holland sztárcsapathoz igazolt. Ennek részleteiről is kérdeztük Vizer Barnabást.

"Amelyik csapatba Vas Kata Blanka igazolt, az olyan, mintha a Real Madridba, a Manchester Unitedba vagy a Bayern Münchenbe igazolt volna...

magyar támogatóknak az ő mezén megjelenni most már majdhogynem lehetetlen, olyanról lehet szó, hogy privát szponzori szerződés születik, vagy egyes dolgokat a versenyző reklámoz, de ez más kérdés. Ha valaki a magyar szövetséget szponzorálja vagy a válogatottat, rákerülhet a mezre, Blankáéra is, amikor válogatott eseményeken indul" - fogalmazott a főtitkár. Európa- és világbajnokságokról lehet szó.

Az olimpikon esetében már például felszerelésprobléma sincs, klubjának mindene megvan, a világ legnagyobb kerékpárgyára áll már mögötte, kamionok, buszok is és minden profi körülmény.

Vas Kata Blankának két testvére is versenyszerűen kerékpározik. A "fertőzés" az édesapától származik, de mire a lány ide eljutott, igen nagy mennyiségű pénz kellett befektetnie a családnak, akár egy egész ház ára is rámehetett, hozzá lehet mérni akár egy profi síelő vagy teniszező kezdeti invesztíciójához.

Nyitókép: Forrás: Magyar Kerékpáros Szövetség