Kenderesi Tamás: ez az érem már hiányozni fog

A 200 méteres férfi pillangóúszás riói ötkarikás bronzérmese a japán fővárosban csak pár századdal maradt le a dobogóról, negyedik lett. Egy helyezés csak a különbség, de mégis nagy a differencia, hiába mondta azt Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, hogy Magyarországon egy negyedik hely nem számít kudarcnak.

"Rengetegen gratuláltak, sokan sajnáltak is a nyilatkozatom után. Ez az érem hiányozni fog, de megpróbálom pótolni három év múlva" – mondta az InfoRádiónak Kenderesi Tamás, aki mindössze hét századmásodperccel maradt le a dobogóról.

"Gondoltam arra, hogy ilyen szoros lesz a verseny, és csak reménykedtem abban, hogy az én oldalamra fog billenni ez a bizonyos mérleg. Most is azért nagyobb neveket is sikerült megvernem, már tudok pozitívabban gondolkozni" – mondta a 24 éves úszó, és azt fejtegette, hogy ha nem délelőtt rendezik a döntőket, akkor sokkal jobb időt tudott volna úszni, akár az egyéni csúcsát is megdönthette volna. Valamennyien próbáltak erre készülni, de a bioritmusuk eléggé felborult emiatt. Ez új dolog volt mindenkinek, ami "talán az időkben meglátszott, az eredmény az nagyjából stimmel".

A döntő előtt Kenderesi nem az érem reményében rajtolt el, hanem minél jobb időt akart úszni, és az érem úgymond csak egy következmény lett volna. Amikor Chad Le Clos-t le tudta hagyni – aki Londonban nyert Michael Phelps előtt –, akkor azt gondolta, hogy meglehet az érem.

"Nem bíztam el magam, nem engedtem ki, de szinte biztos voltam benne, hogy megvan az érem. Amikor felnéztem, akkor láttam, hogy nincsen,

ez nagyon fájt, de ebben a három évben biztos, hogy erre fogok gondolni a nehezebb pillanataimban"

– mondta a célba érkezés utáni érzéseiről.

A riói bronzérem után úgy nyilatkozott, hogy most jön egy "sajtburesz", most más tervei vannak.

"Akkor egy 19 éves kis hülyegyerek voltam, azt szoktam mondani. Nem fogok kitalálni ilyen beszólásokat, most igazából pihenés lesz, találkozom végre barátokkal, a családdal szeretnék lenni sokat, és kicsit pihenni, mert bennem van ugyan a motiváció, de tudom, hogy ilyenkor meg kell egy kicsit állni, mert különben lehet, hogy a tényleg hosszú felkészülés alatt már nem fogom annyira bírni" – mondta a terveiről a tokiói olimpia negyedik helyezettje.

