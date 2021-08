Bíró Attila: magunkat leptük meg

A csoport második helyén végzett a magyar női vízilabda-válogatott, miután 11–9-re kikapott Kínától.

„Nem leptek meg minket a kínaiak, magunkat leptük meg, hogy nem voltunk élesek támadásban. Azon ment el, ráadásul az elején a védekezés sem volt igazi. Ami eddig működött, vagyis a védekezésünk a kapusteljesítménnyel, valamint a centerjátékunk, az ma nem volt az igazi, és nem is mindig díjazták a játékvezetők, ezzel együtt a kínai bekkek sanszot nem adtak a centereinknek. Kicsit fásultnak éreztem a csapatot” – kezdte értékelését Bíró Attila szövetségi kapitány.

Hozzátette: a negyeddöntőben ennél jobb teljesítményre lesz szükség.

„Mindegynek nem mondanám ezt a vereséget, mert presztízsértéke volt a mérkőzésen, egy döntetlenre így is jók lehettünk volna. Biztos vagyok benne, hogy a negyeddöntőben ennél jobbak leszünk.”

A játékosok közül voltak, akik csalódottan szálltak ki a medencéből, de Gurisatti Gréta igyekezett a pozitívumokat megfogni.

„ Nem történt semmi. Ez a meccs meglehetett volna, még annak ellenére is, hogy nem kezdtünk álomszerűen, de

mi azért jöttünk, hogy a következő három meccsen nyerjünk.

Ha ez így lesz, akkor senkit sem fog érdekelni, mi volt Kína vagy az Egyesült Államok ellen a csoportban. Közhelynek hangzik, de a soron következő meccs a legfontosabb. Kellőképpen fel fogunk készülni a negyeddöntőre. Nem kell a kardunkba dőlnünk, éremért jöttünk.”

Hozzátette, hogy ezt a vereség vasárnap estig mindenkinek le kell rendeznie magában, és az egyik hangulatfelelősként tenni fog azért, hogy ne szomorkodjon sokáig a csapat.

Arról is beszélt, Kínán látszódott, hogy az előző fordulóban pihenhetett, jobban fel tudott készülni, ráadásul a magyarok régen találkoztak az ázsiai csapattal. A másik ágról érkező riválisokat viszont jobban ismerhetik a mieink.

A kapus Magyari Alda csalódott volt a vereség után.

„Magam miatt is, jobban kellett volna bíznom a blokkokban, többször is olyan gólt kaptam, amit nem szoktam. Örülök annak, hogy vissza tudtunk jönni nagy hátrányból, de ebben a meccsben több volt. A pozitívumokat kell továbbvinnünk, mert most nem omolhat össze senki. Ha ez megtörténne, még rosszabb irányba haladnánk tovább.

Aki akarja, mint például én is, kisírhatja ma magát, de nem ragadhat bele ebben a mai meccsbe.

Ha meg akarjuk mutatni, hogy mi ide éremért jöttünk, akkor úgy is fogunk játszani legközelebb.”

Azzal, hogy Kanada kikapott Hollandiától, gyakorlatilag biztossá vált, hogy utóbbi csapat lesz a magyarok ellenfele kedden.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor